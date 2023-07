Javier Gancedo, el universitario "diez" de Asturias: buen estudiante y solidario aplicado

"Orgullo". Esa fue la palabra más repetida entre todos los asistentes que acudieron este miércoles al Paraninfo del Edificio Histórico a la ceremonia de entrega de la primera edición del Premio Impacto Positivo de la Universidad de Oviedo, que recibió el ovetense Javier Gancedo Verdejo por ser un estudiante diez, no solo en lo académico, sino también en lo social haciendo labores de voluntariado. "Para todos los candidatos y para mi, este galardón supone un gran reconocimiento porque muchas veces ese trabajo social que hacemos se ensombrece o queda oculto y no se visibiliza", explicó emocionado el joven estudiante de doctorado.

El premio, que concede la Cátedra MediaLab de la Universidad de Oviedo, busca poner en valor a todos aquellos alumnos que, además de por su faceta académica, sobresalen por su acción social y solidaria. Unos requisitos que Javier Gancedo cumple con creces. "Javier encarna perfectamente ese perfil que tiene que tener un universitario. Se debe tener vocación por el conocimiento académico, pero también es necesario ser una persona solidaria y capaz de dedicarle tiempo a cuidar de los demás", apuntó Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo. Y es que Gancedo es sobresaliente en esas dos facetas. Actual estudiante de doctorado, en el ámbito académico destaca por haberse graduado de Biología en la Universidad de Oviedo con premio fin de grado y haber completado con éxito el máster universitario en Biomedicina y Oncología Molecular. Voluntario desde hace más de cinco años, en el área social, merece especial mención su colaboración en numerosas proyectos de distintas asociaciones como el Centro Don Orione o Cáritas.

En definitiva, un "curriculum brillante" tal y como describió Ramón Rubio, director de MediaLab, y que es todavía más meritorio si se tiene en cuenta que Javier ha compaginado –y sigue haciéndolo– sus estudios con su faceta como voluntario, pues hacer un hueco para los demás cuando se tiene que estudiar o trabajar no es una tarea nada fácil. "Lo más complicado a la hora de hacer voluntariado es compaginarlo con los estudios, el trabajo o el resto de actividades que haces diariamente. Sobre todo al principio cuesta buscar ese momento para colaborar en alguna acción social", confesó Javier Gancedo.

Sin embargo, querer es poder y con el paso del tiempo la organización resulta más sencilla: "Poco a poco te vas dando cuenta de que eres capaz de organizarte, hasta el punto de que seguir colaborando se vuelve una necesidad que forma parte de tu vida y no un esfuerzo", afirmó el ovetense, que desveló que la dotación económica del premio (1.000 euros) la donará íntegramente a Cáritas, pues su trabajo en dicha asociación le ha permitido comprobar que "hay mucha necesidad" y por mucho valor humano que se tenga a veces falta el "aporte económico".

"Teníamos 25 candidatos y fue reñido porque nos sorprendió para bien la cantidad de horas que dedican estos chicos, no solo a estudiar, sino también a participar en ONG, en actividades deportivas y demás. A pie de calle creemos que los universitarios se dedican solo a estudiar y a salir de fiesta y no es solo así", señaló Ramón Rubio. Para el director de MediaLab, el Premio Impacto Positivo "nace con la vocación de ser el mayor orgullo de la Universidad de Oviedo".

En la recogida del galardón, Gancedo no quiso olvidarse del resto de sus compañeros que también compaginan estudios con la solidaridad. "No hay mejor prueba del compromiso que tenemos los estudiantes en particular, y los jóvenes en general, que la labor desarrollada por todos y cada uno de los candidatos a este reconocimiento", dijo, esperando también que su legado inspire a generaciones venideras. "Espero que esto sirva de inspiración para que otros estudiantes se animen a contribuir colaborando con sus conocimientos, sus habilidades o su tiempo porque las mejoras más importantes que se han logrado durante la historia no se consiguieron con el trabajo de una sola persona, sino con la colaboración de muchas", manifestó.

Además del rector Ignacio Villaverde, el acto contó con la presencia de algunos representantes de los principales patrocinadores del premio entre los que se encontraban María Mitre, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón; Reyes Ceñal, directora de Compromiso Asturias XXI; y Marcelino Fernández, representante de Caja Rural de Asturias de Asturias, entre otros.