Ser constantes y perseguir su pasión, el secreto de dos estudiantes asturianas para alcanzar la excelencia y conseguir una beca de 100.000 euros

Ser constante en el estudio, preguntar las veces que hiciese falta para no quedarse con dudas, mantener la motivación y perseguir, hasta encontrarla, "tu pasión". Esas son las claves que han llevado a dos jóvenes asturianas a alcanzar la excelencia académica y a conseguir una de las mayores becas del país. La física y matemática sierense Carmen Émbil Villagrá y la biotecnóloga mierense Carlota Losa Mediavilla han conseguido una ayuda de cerca de 100.000 euros para estudiar un posgrado en el extranjero. Las dos fueron seleccionadas, junto a un centenar de estudiantes, por la Fundación "la Caixa", que analizó las trayectorias de casi mil jóvenes de toda España. Émbil y Losa son ya dos promesas de la ciencia asturiana. Ambas piensan en hacer el doctorado: una sobre enfermedades infecciosas y la otra, sobre física teórica.

"Me siento muy afortunada pero también orgullosa de mí misma porque sé que es una beca muy competitiva y que todo el esfuerzo se vea recompensado es algo indescriptible", asegura Carmen Émbil. El mismo sentimiento lo comparte Carlota Losa: "Me siento muy agradecida. Para mí es un honor ser una de las becadas de ‘la Caixa’. Es un reconocimiento a todos los años de estudio. Pero no lo hubiera podido conseguir sin toda la gente que me apoyó a lo largo de la carrera, como mi familia o algunos profesores". Las asturianas recibieron el galardón –es decir, la beca– el pasado día 12 en Madrid de manos de Sus Majestades los Reyes, Felipe VI y Letizia, y califican la experiencia de inolvidable. La ovetense asegura que fue "genial" y destaca el gran interés que mostraron los monarcas con su proyecto. La mierense, por su parte, menciona que habló más con la vicepresidenta Nadia Calviño: "Fue muy agradable; me dijo que era un orgullo para España".

En Cambridge y Suiza

Carmen Émbil cursa en la actualidad un máster en Matemáticas Aplicadas en la prestigiosa Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Tras graduarse en Física y Matemáticas por la Universidad de Oviedo, descubrió que su pasión era la cosmología teórica. Un proyecto desarrollado dentro del grupo de Física Teórica de la institución académica asturiana le permitió profundizar en los detalles de la inflación y los modelos inflacionarios, y eso le maravilló.

Carlota Losa es graduada en Biotecnología por la Universidad de Oviedo y ha sido admitida en la renombrada ETH Zürich, en Suiza, para cursar un máster en Ciencia y Tecnología de la Salud. Su interés en la salud pública, especialmente en las enfermedades infecciosas, ha sido su principal motivación para buscar una formación más especializada en el extranjero. Y eso le llevó a solicitar la beca. "Además me gusta aprender idiomas y conocer a gente de distintas culturas", apostilla. Émbil, por su parte, revela que dio el paso de presentarse a la convocatoria de la Fundación "la Caixa", tras ser aceptada en la Universidad de Cambridge para realizar "uno de los mejores másteres del mundo en física teórica", y también de los más caros. De ahí, que la subvención haya sido clave.

Tanto Carmen Émbil como Carlota Losa fueron seleccionadas tras haber acreditado "unos niveles de excelencia académica sobresalientes". ¿Cuál es su secreto? Losa considera importante la constancia y no dejar las cosas para el último momento, además de tener disposición para preguntar y aclarar dudas con los profesores. Émbil, por su lado, dice que hay que encontrar una "pasión" en el área de estudio para poder disfrutar del proceso de aprendizaje y mantener la motivación a lo largo de los años universitarios. Las dos lanzan un consejo a los universitarios de hoy: "Deben aplicar sin temor aquello que quieren conseguir sin subestimar sus posibilidades".

Las becas de Fundación "la Caixa" para estudiar un postgrado en el extranjero cubren la totalidad del coste de la matrícula y aportan un salario mensual. Además, se hace cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación antes de incorporarse a las universidades. "A mí en el primer año me dieron alrededor de 55.000 euros y este segundo año voy a tener otros 50.000 euros así que la beca va a ser un total de 100.000 euros aproximadamente", explica Émbil, que junto a Losa son motivo de orgullo para Asturias y un ejemplo inspirador para las futuras generaciones de estudiantes.