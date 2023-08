Fallece a los 97 años Ángeles Quirós, catedrática de la fabada y de los fogones de Casa Gerardo

María de los Ángeles Quirós Fernández, alma mater del restaurante Casa Gerardo en Prendes (Carreño) y madre y abuela, respectivamente, de los cocineros Pedro y Marcos Morán, quienes ostentan una Estrella Michelin con el citado establecimiento, falleció este sábado a los 97 años tras haber escrito una buena parte de la historia de la cocina y de la gastronomía asturiana a base de trabajo constante y una enorme pasión por continuar la tradición y, al mismo tiempo, evolucionar e innovar ante los fogones.

Su nieto, Marcos Morán, señala a este diario que su abuela había sido una adelantada a su tiempo y que, por ello, no había sido reconocida en su momento como se merecía. “Mi abuela nació 30 o 40 años antes de lo que le tocaba; con la capacidad profesional que tenía mi abuela, hoy estaríamos hablando de ella como uno de los 20 mejores cocineras del mundo y, además, siendo mujer; aparte del tremendo nivel humano que tenía”, señala. Y añade: “Ella era un máquina perfecta de cocinar, cogió el recetario tradicional y lo reformuló pero con un respeto muy grande. Cambió la forma de preparar la fabada, afinándola, con la que triunfó, una fabada más actual. En los años sesenta, Asturias tenía una de las mejores cocineras de España y nadie se enteraba, salvo lo de aquí”.

También destacó Marcos Morán el carácter afable y cercano de su abuela. “Sabía mandar sin ofender, desde el respeto, era una mujer con una bondad tremenda, y no oirás nunca a nadie hablar mal de ella. Tanto ella como mi abuelo,Manuel eran muy buenas personas”, recuerda el cocinero. La nostalgia le invade al rememorar cómo, cuando era niño, la observaba trabajar en la cocina. “Para mí era hipnótico ver cómo cocinaba, con aquella alegría, con aquella pasión. Lo hacía con tanto gusto que parecía que no estaba trabajando. Tenía una fuerza impresionante, era increíble ver aquella mujer que apenas pasaba del metro sesenta mover aquellas ollas enormes. No hay nadie en el mundo que haya cocinado más kilos de fabes que mi abuela”, asegura.

El presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida, recalca, entre otras cosas, que era "una paisana de raza, que representa todo lo que es el orgullo de la mujer trabajadora y luchadora; una adelantada a su tiempo, ahí está su innovación en la fabada, una innovación que nació en los fogones más humildes. Yo creo que si Asturias está en el mapa mundial de la gastronomía es gracias a lo logrado por mujeres como ella". Y a renglón seguido añade: "Me quedo con el recuerdo de una gran trabajadora, una gran trabajadora y una mujer que no le tuvo miedo a nada a la hora de innovar. Tenemos que reconocer a estas mujeres de los años sesenta y setenta, las de antes, por todo lo que hicieron en tiempos difíciles, mucho más que ahora. La historia de Asturias se construye sobre personas como ella", expresa.