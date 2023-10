Son tiempos convulsos para el PP asturiano. Desde que Mercedes Fernández, Cherines, dimitió, el partido de Núñez Feijoó no acaba de encontrar un líder estable en el Principado. Y de eso ya van más cuatro años. Fernández presidió la formación de 2012 a 2019, año en el que Pablo Casado puso como candidata regional a Teresa Mallada, hasta entonces al frente de Hunosa. Aquella decisión dejó en «shock» al entorno de Mercedes Fernández (hoy senadora), que acabó dejando la presidencia en septiembre de 2019. Desde entonces y hasta ahora han pasado muchas cosas: se fue Mallada, vino Diego Canga y se terminó yendo Canga.

Este mismo viernes el alto funcionario de la UE cogía de forma apresurada un vuelo a Bruselas, tras anunciar poco más de dos horas antes que dimitía por «un hecho familiar inesperado». Casi al mismo tiempo, el Partido Popular comunicaba que por fin habría un congreso regional antes de final de año. El último se celebró en 2017 cuando Mercedes Fernández salió elegida de nuevo presidenta. La estrategia de Génova fue la de dilatar al máximo la convocatoria de estos cónclaves en los territorios en los que el clima interno era turbulento. Y Asturias era uno de ellos. La designación de Mallada como candidata partió el partido en dos. Diego Canga intentó coserlo, pero la cura total solo puede venir de la celebración de un congreso con la militancia.

Aquí va una cronología de los últimos acontecimientos en el PP.

Enero de 2019

La dirección nacional del partido fuerza el relevo de Mercedes Fernández esgrimiendo los malos resultados anticipados por algunas encuestas para las elecciones de 2019 y nombra como candidata en enero de ese año a Teresa Mallada. Visto lo visto, Cherines dimite como presidenta regional del partido en septiembre y entra en la lista electoral al Senado de las elecciones generales de noviembre. Esa salida allana la designación de Mallada como presidenta del partido. Sin embargo, este salto no fue inmediato –tardó hasta octubre de 2020– ni fue mediante congreso, sino en una reunión telemática de la junta directiva autonómica, en la que hubo unanimidad. Es decir, no fue elegida por la militancia. Consciente de que necesitaba el respaldo de las bases para perdurar en el tiempo, la expresidenta de Hunosa insistió en ponerle fecha a un congreso. Pero el plazo del cónclave siempre se fue retrasando.

Septiembre de 2022

Mallada, que consiguió diez diputados en las elecciones de 2019, uno menos que Fernández en 2015, tenía discrepancias importantes con miembros de la casa. Fue palpable su incompatibilidad con el alcalde de Oviedo, el aún independiente Alfredo Canteli, o las heridas insalvables con la que fuera su predecesora, Mercedes Fernández. Tampoco la relación con la diputada nacional Paloma Gázquez estuvo exenta de dificultades. En los últimos meses, esa falta de sintonía también se evidenció con el secretario general, Álvaro Queipo. Así que Génova buscaba ya otro candidato para las elecciones de 2023, sin tener intención de convocar un congreso. Con todo, estaba claro: le invitaban a irse.

Y eso pasó. A Teresa Mallada le comunicaron, en una reunión celebrada en Madrid y en la que estuvo el presidente Alberto Núñez Feijóo, que no sería la apuesta del partido para las próximas elecciones. Mallada no tardó en «dar un paso atrás», como ella misma dijo en una rueda de prensa, renunciando a presentarse al próximo congreso autonómico, que no llegó.

Noviembre de 2022

Noticia bomba: Feijóo ficha a un independiente para encabezar la lista y esa persona es Diego Canga, director del ámbito de Agroalimentación de la Comisión Europea. Exactamente Canga aterriza el 28 de noviembre en el aeropuerto de Asturias. «No dejo Bruselas para quedar segundo. Doy el paso para ser presidente», manifestó ese día. Los pesos pesados del partido cierran filas en torno a él y durante meses el partido vive una aparente unidad. De hecho, Canga siempre se colgó medallas por haber mejorado el clima interno del partido. El alto funcionario de la UE consiguió en las elecciones del pasado mayo 17 diputados para su partido, seis más que en 2019. En junio se afilió al PP –aunque su ficha no se hizo efectiva hasta septiembre– y hace apenas cuatro meses se convirtió en portavoz parlamentario.

Octubre de 2023

Núñez Feijóo asegura que convocará «con rapidez» los congresos regionales pendientes, entre ellos el asturiano. Esto dejaría fuera de juego a Canga, que no podría optar a la presidencia al llevar menos de un año afiliado, que es el tiempo que exigen los estatutos. Tras varios días esperando por el anuncio, el secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, comunica este viernes por nota de prensa que el miércoles pondrán fecha al cónclave regional, que se celebrará antes de final de año. Horas después, el PP envía una convocatoria urgente de rueda de prensa de Diego Canga. LA NUEVA ESPAÑA digital adelanta que su comparecencia es para anunciar su dimisión y a primera hora de la tarde el excandidato autonómico coge un vuelo rumbo a Bruselas. Niega que esté relacionado con el congreso y alega motivos «estrictamente personales». El lunes regresa a su puesto en la Comisión Europea, mientras el PP intenta otra vez reconstruirse.