Lamento entre los investigadores sanitarios por la destitución de la directora del ISPA

Un grupo de investigadores del ISPA ha hecho público un escrito en el que expresan su "agradecimiento" y "reconocimiento" a María Victoria Álvarez Martínez por su labor como directora científica de este organismo dedicado a la investigación sanitaria en Asturias. En sus dos años en el cargo –señalan los autores del manifiesto–, ha llevado a cabo una "impecable labor abnegada y desinteresada" que ha inspirado a los científicos "para remar juntos por un objetivo común". El resultado ha sido el "rápido posicionamiento del ISPA en el panorama nacional e internacional de la investigación biosanitaria".

Los autores del escrito se confiesan "conmovidos y conmocionados" por la marcha de esta doctora en Biología, especialista vía BIR en Inmunología y responsable del Laboratorio de Genética del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Los investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias califican de "inesperada destitución" el relevo de su compañera científica, que fue hecho público por la consejera de Salud, Conchita Saavedra, el pasado día 3. La titular de Salud esgrimió como justificación del cambio el deseo del Gobierno regional de contar con un director científico dedicado a tiempo completo a la gestión, con el fin de otorgar al ISPA una mayor proyección internacional y potenciar sus acuerdos de colaboración con entidades de todo el mundo.

Los promotores del escrito no aluden a los roces de Victoria Álvarez y su equipo de gobierno del ISPA con Faustino Blanco, director de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (Finba) –ente público y privado encargado de allegar recursos para los proyectos de I+D del ámbito de la salud– y exconsejero de Sanidad. Pocos días después de acordarse el relevo de Victoria Álvarez, Faustino Blanco fue ratificado por unanimidad en su puesto hasta 2026, año en el que la acreditación del ISPA deberá ser renovada por el Instituto de Salud Carlos III, que le otorgó su primera certificación en el año 2021.

Bajo estas líneas, se reproduce el texto íntegro firmado por un grupo de investigadores para apoyar a Victoria Álvarez

Mavi, un ejemplo de respeto y compromiso

Con motivo de la reciente comunicación sobre la renovación de la Dirección Científica del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) y, por consiguiente, la inesperada destitución de la Dra. María Victoria Álvarez Martínez de su cargo, a una representación de los investigadores del ISPA nos parece oportuno y merecido expresar en esta carta y poner en valor los numerosos logros alcanzados en esta corta andadura, desde que el ISPA obtuviera la acreditación como IIS del Instituto de Salud Carlos III en noviembre de 2021. Destacaremos los hitos más relevantes en estos escasos dos años, de los que ha sido máxima responsable y que han conducido al rápido posicionamiento del ISPA en el panorama nacional e internacional de la investigación biosanitaria.

En tiempos del Dr. Carlos Suarez Nieto, se inició un arduo e intenso trabajo para cumplir todos los requisitos necesarios para obtener la acreditación del ISPA por el Instituto de Salud Carlos III. En esta etapa, la Dra. Álvarez tuvo un papel fundamental asumiendo el puesto de Coordinadora de Calidad, encabezando y coordinando múltiples actividades, formando equipos de trabajo y Comisiones, involucrando e integrando a investigadores clínicos y básicos de todas las categorías profesionales, y transmitiendo y contagiando a todos su ilusión por construir juntos un Instituto para Asturias que camine hacia la excelencia y se sitúe a la vanguardia de la investigación biomédica. Su gran compromiso y convicción por culminar este objetivo llevó a la Dra. Álvarez a afrontar con valentía un nuevo reto profesional y postularse como única candidata para el relevo de la Dirección Científica, con la difícil misión de capitanear el Instituto en esta etapa inicial, y además de manera absolutamente altruista (sin percibir remuneración económica alguna por esta labor). Su principal apuesta de Dirección fue diseñar y poner en marcha un ambicioso plan de estrategia científica que condujera al ISPA hacia su crecimiento y fortalecimiento para garantizar la renovación de su acreditación (los IIS se auditan periódicamente), y su continuidad/consolidación en el futuro.

A una representación de los investigadores del ISPA nos parece oportuno y merecido poner en valor los numerosos logros alcanzados en la corta andadura de Victoria Álvarez

Como Directora Científica, cariñosamente para nosotros Mavi, ha sido un ejemplo de respeto, compromiso y buen hacer, y un estímulo constante para todos. Su empeño personal, dedicación y sentido del deber han impulsado que aunemos fuerzas para, en sus propias palabras, "hacer Instituto". Enumerar todo lo realizado tal vez abrumaría y aburriría. Por citar algunos ejemplos, bajo su dirección científica se elaboró un Plan Estratégico conjunto para el ISPA y el Área Sanitaria IV (ASIV), proyecto pionero y de gran importancia para la investigación en Salud del Principado de Asturias.

Paralelamente, su esfuerzo por dar visibilidad a grandes y pequeñas ideas innovadoras impulsó la creación y desarrollo del Área Transversal de Innovación en Salud del ASIV. Como hitos de índole más internacional, reseñar que el ISPA consiguió bajo su dirección científica el Sello Europeo de Excelencia en Recursos Humanos, que pretende fortalecer el Espacio Europeo de Investigación (ERA). El plan de acción propuesto para lograr este reconocimiento conlleva acometer una serie de mejoras futuras para la contratación de personal investigador, con el desarrollo de una carrera profesional y reconocimiento de méritos. Además, logró la incorporación del ISPA en proyectos europeos Horizon 2020 y en la Plataforma EATRIS, una infraestructura europea de medicina traslacional cuya misión es trasladar de forma rápida y efectiva los descubrimientos científicos en aplicaciones y soluciones médicas. Esto ha permitido la participación pionera del ISPA en un proyecto piloto de EATRIS Europa para diseñar una estrategia que optimice la intervención del paciente en todos los procesos asistenciales y de investigación en salud. Se han renovado varias comisiones como son: Formación, Innovación, Buenas Prácticas en Investigación o Calidad dándoles un mayor dinamismo, difusión y visibilidad a las actividades y logros de nuestro Instituto.

Este año se ha realizado la primera evaluación de los grupos de investigación que integran el ISPA, tras cinco años de actividad. El ISPA ha crecido en recursos de personal, equipos y plataformas. Se ha puesto en funcionamiento una nueva Plataforma de Proteómica Clínica, que ha conseguido 1,4 millones de euros de financiación del Instituto de Salud Carlos III para incorporar un moderno equipo de análisis proteómico, pionero en España. Otro gran esfuerzo e importante labor se ha centrado en la atracción y retención de talento, tratando de apoyar a los grupos de investigación en sus necesidades de contratación de personal, y que puedan optar al máximo de solicitudes permitidas en los Programas nacionales de prestigio de RRHH (como los contratos Ramón y Cajal y Miguel Servet), promover la estabilización de investigadores con perfil de excelencia para evitar la pérdida de talento en Asturias y prever/facilitar el relevo generacional que garantice la continuidad de los grupos del ISPA tras la jubilación de los Jefes de Grupo.

El propósito de esta carta no es otro que manifestar públicamente nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento a la Dra. Álvarez, por la impecable labor abnegada y desinteresada que ha desarrollado en su corta andadura como Directora Científica del ISPA. Gracias por todo, Mavi. Has sido ejemplo y baluarte para muchos, si no todos los investigadores. Nos has inspirado para remar juntos por un objetivo común, compartiendo tu visión y proyecto de Instituto.

Aún conmovidos y conmocionados con tu despedida.