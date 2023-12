"No se puede tardar tanto en llegar de Oviedo a Llanes como de Oviedo a Madrid", señala José Manuel Zapico

«Ahora lo urgente es ejecutar el plan de cercanías, que hay inversión y no se está ejecutando y la prueba del algodón de cualquier gobierno es que se ejecute lo presupuestado». José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, fijó hoy con estas palabras cual es la postura del sindicato respecto al ferrocarril en Asturias, señalando que debe aprenderse de la experiencia de lo ocurrido con la Variante de Pajares para evitar volver a tener que esperar largos años para contar con infraestructuras ejecutadas. Ejecutar «con agilidad» las obras pendientes en los trayectos de cercanías es la prioridad para el sindicato.

Así, respecto a la apertura de la Variante, señaló que «entendemos que de esta obra importantísima en términos de ingeniería, inversión pública y 20 años de esa realización de las obras, hoy toca reivindicar que las obras estratégicas para Asturias no pueden avanzar a paso de tortuga y que si no queremos sobrecostes y atrasos es fundamental que en Asturias se defiendan este tipo obras estratégicas para la comunidad autónoma como un solo equipo. Aprender de esa experiencia para que hoy, en lo concreto, lograr que si de Oviedo a Madrid tardamos tres horas, pues de Oviedo a Pola de Lena no podamos a tardar tanto o de Oviedo a Llanes o a Navia no tardemos tanto como de Oviedo a Madrid», señaló el dirigente de CC OO de Asturias, que hoy participó en Gijón en la jornada organizada de homenaje al sector ferroviario organizado hoy por el sindicado en el Museo de Ferrocarril de Gijón, para poner en valor el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del sector ferroviario, «que fueron la auténtica locomotora que sacó adelante la reivindicación de la Variante de Pajares», recordando que ya en 1989 CC OO impulsó una plataforma para reivindicar la Variante.

Entre las cuestiones concretas que se deben acometer citó el desdoblamiento de las vías de Laviana a Gijón, de La Carrera a Pola, de Gijón a Avilés para que haya más servicios y mejores tiempos y que ir al trabajo en ferrocarril «deje de ser una carrera de obstáculos» y se convierta y «en pocos años en el metrotrén que necesitamos en Asturias para poder desplazarnos a trabajar».

Además, el dirigente de CC OO también reclamó habilitar «todo lo relacionado con los puertos, con la autopista del mar, para que nuestras mercancías se enganchen al corredor atlántico y puedan estar en tiempos competitivos en el corazón de Europa al igual que otras comunidades autónomas del país», además de exigir un aumento de la plantilla de Adif e interiorizar carga de trabajo.

El secretario general de CC OO de Asturias no se pronunció respecto a la transferencia de las competencias de cercanías a las comunidades autónomas y recalcó que para Comisiones Obreras el ferrocarril es el medio de transporte más eficaz y sostenible, por el que hay que apostar.

Pepa Páez, secretaria estatal del sector ferroviarios de CC OO, también señaló que a partir de ahora hay que trabajar «por mejorar las cercanías que son lo que permite la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas en su actividad diaria» y también hizo referencia a la importancia de la Variante de Pajares no sólo para los pasajeros, sino también para el transporte de mercancías, que considera que repercutirá en los tráficos de los puertos de Gijón y Avilés.

Luz García, secretaria genera de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, resaltó que «el tren es el medio de locomoción colectivo más ecológico y sostenible», destacando el aumento de usuarios del ferrocarril por la reducción de los tiempos de viaje con la Variante de Pajares. Además señaló que «queda una incógnita en el aire, que es qué va a pasar a partir de ahora con la rampa de Pajares».