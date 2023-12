"Una seña de identidad del instituto". Así describe el profesorado del I.E.S. La Ería de Oviedo su gran trabajo al frente del Grupo de Igualdad, un programa social creado en este centro escolar y cuyo fin es alcanzar la igualdad del alumnado.

Para el centro, el objetivo se logra mediante la coeducación. Es importante hacer ver al alumnado que la vida no se trata de una guerra entre hombres y mujeres, haciendo especial hincapié en el desarrollo del hombre, "más perjudicado por el machismo". El profesorado de La Ería cree que los hombres vienen predispuestos a una forma de vida que ya no es necesaria en el cisma actual. La búsqueda de la ruptura con los esteorotipos más tradicionales del hombre es una de las grandes intenciones de la actividad. El centro entiende que hay muchas maneras de ser hombre: "Queremos mostrar a la gente que no solamente hay una forma de hacer las cosas, también está bien el hombre que llora en el cine, el hombre que expresa lo que siente sin verguenza de lo que los demás puedan decir", comentan desde el grupo. Pero la igualdad de géneros no es el único tema a tratar; el grupo de Igualdad también va dirigido a aquellas personas que puedan sentirse afectadas por su condición sexual, raza, etc.

La retroalimentación, un aspecto clave

La actividad está dirigida por profesores, que se van sumando año tras año a medida que van llegando al Instituto. El alumnado también puede proponer medidas y dar su impresión sobre las soluciones tomadas para que sea una labor de retroalimentación en el que todos aporten su granito de arena.

Para ello, el centro cuenta con un espacio destinado a la reunión de docentes y estudiantes, con el fin de tratar estos temas. El punto abierto de debate, como ellos mismos lo denominan, se encuentra disponible durante los recreos y la tarde de los viernes para todo aquel que quiera participar. El grupo de Igualdad considera "una pena" no poder disponer de tiempo en el horario escolar para el proyecto y tener que adaptar su programa en horas de descanso, aunque no descartan tenerlo en un futuro próximo.

Buenas expectativas

La colaboración va aumentando año tras año. Según el personal docente, cada vez son más los estudiantes que deciden aportar ideas, acudir a debates y realizar actividades para mejorar el proyecto. La línea de trabajo se centra especialmente en fechas muy señaladas en el calendario, como el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), 8 de marzo (Día Internacional de La Mujer), Día de la Paz, Día del Libro...

Nada más entrar en el centro, se puede observar el espíritu de igualdad que se respira en el Instituto de la Ería. En el hall hay puestos varios carteles relacionados con el proyecto, y un hilo morado que simula la leyenda del "hilo rojo", la cual predice que todas las personas están unidas a su media naranja mediante un hilo. Con ello se pretende representar la conexión entre los alumnos para que todos juntos consigan vivir en igualdad.

El centro también realiza actividades que impulsan la participación. La última actividad en marcha: un concurso de medallas en el que para participar, cada estudiante deberá de hacer un dibujo que centrado en la temática de la igualdad. Una vez realizado, los participantes pueden ir a la hora del recreo al "Punto de Encuentro" a fabricar su medalla en presencia de algún docente.