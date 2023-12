Todo listo para las campanadas desde el sofá o en la calle: consulta aquí todas las opciones

Es 31 de diciembre y el ritual es inevitable: uvas, campanadas, todos pendientes de la televisión, del vestido de Cristina Pedroche, de la capa y de la compañera de ocasión de Ramón García, de las novedades del resto de cadenas... El Fin de Año en España tiene sus normas y pocos se las saltan. Toca elegir con quién atragantarse o celebrar esta medianoche que se han comido las doce uvas de las suerte en la pequeña pantalla. También los hay que huyen del sofá y salen a la calle a festejar, matasuegras y pandereta incluidos.

Para estos últimos, hay numerosos lugares de Asturias que tienen actividades programadas. Así que para que todo el mundo sepa qué opciones tiene para entrar en 2024, bien el sofá o la silla del comedor, bien en la calle –los de los cotillones están disculpados, a ellos se lo dan todo servido– LA NUEVA ESPAÑA ofrece una completa guía:

En la televisión. En TVE, las campanadas llegan con el habitual Ramón García, que estará acompañado de la cantante Ana Mena. Ambos contarán con una invitada especial: la campeona del Mundo de fútbol Jenni Hermoso. "Como madrileña que soy, que siempre llevo a Madrid por bandera, va a ser muy emocionante estar en ese emblemático balcón. No sé qué pasará cuando me vea en ese momento en la Puerta del Sol, pero los nervios ya están aquí", avisa la deportista. En Telecinco contarán con la asturiana de adopción –está casada con el escritor y humorista ovetense Edu Galán– Marta Flich. Su compañero será el aventurero Jesús Calleja. Ambos se van a Sevilla a despedir 2023. Le sobran las presentaciones a Pedroche, fichaje estrella ya consolidado en Antena 3, quien por supuesto dará también la campanada con su (esperado) vestido junto al cocinero –también un clásico ya en la Puerta del Sol– Alberto Chicote. Cristina Pardo y Dani Mateo harán lo mismo en la cadena hermana de Atresmedia, la Sexta. Pedroche y Chicote suman ocho años juntos y la primera, diez en las campanadas. "Sigo sintiendo el mismo orgullo, ilusión y alegría que la primera vez. Es algo que jamás había soñado. Mucho mejor que un sueño. Cada año me propongo que tiene que ser el mejor y estoy segura de que este año lo vamos a conseguir", ha expresado la presentadora, en cuyo currículum puede presumir de haber ganado a La 1 en audiencia para comer las uvas, un liderazgo históricamente en manos de la pública. En la TPA, la cadena del Principado, se encargarán de las campanadas Ana Francisco, Nerea Vázquez y Carlos Mesa. Los tres se van a Villaviciosa.

En las calles de Asturias. La preferencia de los asturianos es ver las uvas por la tele, si bien en algunos lugares cuenta con agenda propia en la calle. En Gijón, la plaza de Mayor recibirá el cambio de año con un encuentro vespertino para los más pequeños y la tradicional fiesta de la noche. La fiesta empieza a las 18.30 horas para el público infantil y tras un parón, a partir de las 23 horas regresa. Se despacharán uvas de la suerte, cuya recaudación va destinada a la Cocina Económica. La celebración de Nochevieja se extenderá hasta las 3 horas, con la música del Dj Dani Vieties, informa Pablo Antuña. Una vez superadas las campanadas, en Avilés contará con la orquesta "El Pasito Show", que amenizará de Nochevieja desde la una de la madrugada en la plaza Pedro Menéndez. En Las Vegas (Corvera) la fiesta dará comienzo a las doce y media de la noche y se celebrará hasta las seis de la madrugada, con música de dj y la actuación de la orquesta "Waykas", que estará en el escenario de una a tres y de cuatro a cinco de la madrugada. En Luanco (Gozón) este domingo 31 de diciembre celebran en la Torre del Reloj la entrada al nuevo año con las tradicionales campanadas. Contarán con Victoria Fernández y Agustín Estébanez como presentadores además de un DJ invitado. Tras las campanadas, llegará el brindis, informa C. Jiménez.

Feliz Año.

Los españoles, a comerse las doce uvas más caras de la historia

A Estefanía Zarzuelo no le parece que cuesten más que hace un año, pero su marido, Jorge Palacios, la sacar del error y confirma que sí: "Yo calculo que están sobre un euro y medio más caras, así por encima, sin echar muchos números". Ambos son fruteros –están al frente en Oviedo de Frutas JM, con un género de alta calidad– y, como el resto de los asturianos y de toda España, aseguran que en este caso, en el de las doce uvas de Nochevieja, nadie mira el precio. Por muy alto que sea.

"La gente se las lleva, es tradición. Se compran las doce que se comen", explican ambos mientras trabajan sin parar en su última jornada laboral del año. Por supuesto, han despachado mucha uva. Sobre todo, sin pepita. Cada año se impone más porque es más fácil de comer para cumplir con el ritual de comerse cada una de las doce a golpe de campanada y se evitan sustos con los atragantones.

El mayor riesgo de atragantón puede llegar con el citado precio. Serán las de esta Nochevieja las más caras de la historia, después de un año encarecimiento progresivo de la cesta de la compra. No ha influido, aunque al principio se temía que sí, la escasez de fruta. "No hemos tenido problema para comprar uva", asegura Palacios.

No obstante, los precios bailan mucho de una frutería a otra, de un supermercado a otro; también influye su origen y, por supuesto, que tengan o no pepita. En Frutas JM las tenían este sábado a 3,95 euros el medio kilo, sin pepita, de importación (Sudamérica, fundamentalmente), mientras que con pepita, del famoso valle de Vinalopó (Alicante), cotizaban a 5,95 euros el kilo. Pero, lo dicho, a buen seguro que este mismo domingo los que todavía no las hayan comprado pueden encontrarlas algo más baratas y, por supuesto, también mucho más caras.

La cuestión es tenerlas a punto para esta medianoche, cuando el reloj de la Puerta del Sol de Madrid comience a sonar. Será el momento de dar la bienvenida al 2024.