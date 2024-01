El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este miércoles que planteó a Vox que no se presentara a las elecciones generales en Asturias al pensar que el partido de Abascal no obtendría representación por el Principado. Finalmente no tuvo "éxito" en su planteamiento y Vox obtuvo el escaño que ocupa José María Figaredo.

Feijóo ha hecho estas declaraciones en una entrevista radiofónica, en la que habla de la imposibilidad de Vox de obtener un escaño en las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. El líder del PP ha asegurado este miércoles que es un "error" que Vox se presente a las elecciones y ha alertado de la posibilidad de que ocurra como en las generales del 23 de julio, cuando los votos al partido de Santiago Abascal impidieron al PP lograr escaños en algunas provincias y dieron el gobierno a la izquierda, "imposibilitando el cambio político en España". "Estoy hablando de La Rioja, estoy hablando de Asturias, estoy hablando de Burgos, de Pontevedra, de Girona, de Lleida. Bueno, cada uno tiene su propia responsabilidad y yo creo que ha sido un error, y ha sido un error histórico", ha abundado, para advertir a Vox que ese "error" de concurrir en algunas provincias lo han "pagado muy claramente en las elecciones generales". Feijóo ha indicado que Vox no tiene posibilidad de conseguir escaño porque necesita, de acuerdo con la ley gallega, "un 5% de voto para tener representación parlamentaria". Según ha añadido, en el pasado se quedó en un 2% de los votos y ahora las encuestas lo sitúan en el mismo porcentaje. "Por tanto, es verdad que cualquier voto a favor de Vox es un voto para que gobierne el independentismo en Galicia, para que gobierne el Bloque Nacionalista Gallego, que es el socio de Bildu y el socio de ERC", ha enfatizado, para añadir que "cada uno tiene su propia responsabilidad".