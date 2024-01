Ignacio Riesgo: "La mayor amenaza no son los recortes, sino la falta de reformas"

"La mayor amenaza para el sistema sanitario no son los recortes ni eso que se llama ‘privatizaciones’, sino la ausencia de reformas, la ausencia de voluntad de adaptar el sistema a los tiempos actuales", destacó ayer en Oviedo Ignacio Riesgo González, exgerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), consultor independiente y uno de los mayores expertos de España en gestión sanitaria.

El doctor Riesgo inauguró el curso 2024 de la Real Academia de Medicina de Asturias con la conferencia "Una visión estratégica sobre los cambios que necesita el actual sistema sanitario", que tuvo como escenario el salón de actos del Colegio de Médicos de Asturias. Se trata del primer evento de la Real Academia de Medicina tras la elección de Juan Sebastián López Arranz como presidente de la institución. El exrector de la Universidad de Oviedo y especialista en cirugía maxilofacial ha sustituido en este cargo al psiquiatra Julio Bobes. Asistió la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra.

A juicio de Ignacio Riesgo, tras la promulgación, en 1986, de la Ley General de Sanidad –hito fundacional del Sistema Nacional de Salud que actualmente conocemos en España–, la nota dominante ha sido "un gran inmovilismo" que se plasma principalmente en dos epígrafes: el modelo de gestión y el régimen de personal. "Podemos decir que el sistema vive de rentas", indicó el ponente.

¿Por qué ese inmovilismo? "Las reformas sanitarias son siempre muy difíciles y de alto coste para los políticos, ya que la relación coste-beneficio les es muy desfavorable: el coste es inmediato y brutal y los beneficios son hipotéticos y a largo plazo", diagnosticó el doctor Riesgo.

El experto en gestión considera que "nos creímos eso de que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo". Esta jactancia, sumada a "una mala lectura de algunos rankings internacionales, asimilando la esperanza de vida con el comportamiento del sistema sanitario", dio como resultado "una complacencia, un cierto narcisismo", que puede sintetizarse en la expresión "si todo está tan bien, ¿para qué hacer cambios?".

De 1977 a 2024, en 47 años, en España "ha habido 28 ministros de sanidad". El promedio en el cargo es inferior a dos años. En medio de tanto trasiego, "la ausencia de reformas de calado ha hecho que el sistema no se haya ido adaptando a los cambios de la sociedad española", aseveró Ignacio Riesgo. Y eso a pesar de que hubo intentos serios de reforma, empezando por el "Informe Abril", de 1991, "casi al día siguiente de la Ley General de Sanidad".

El conferenciante hizo énfasis en la faceta innovadora: "No hay sistema sanitario sostenible que no esté implicado en la innovación. En lo que no se innove habrá que pagarlo más caro", advirtió.