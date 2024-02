Crisis en Unión Rural Asturiana por la elección del nuevo coordinador

Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera, afirma que ni él ni otros compañeros suyos del consejo asesor de Unión Rural Asturiana (URA), fueron "convocados a ninguna asamblea" para elegir coordinador. "Los socios deben ser convocados con tiempo suficiente para poder presentar candidaturas alternativas", afirma, y anuncia que "enviarán a la actual directiva la reclamación oportuna". Además, no reconoce al nuevo coordinador, Borja Fernández, que ha relevado a Pablo Álvarez. Tanto Fernández como Álvarez señalaron que en URA no hay ningún consejo asesor. "Si bien al principio estuvimos asesorados por Asturias Ganadera", matiza Álvarez, quien ha mostrado su total apoyo a la nueva directiva. Borja Fernández, por su parte, sostiene que su elección fue correcta y apostilló: "Nosotros nos centramos en defender el mundo rural, no hay tiempo para otras cuestiones".