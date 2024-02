Pequeña avería en la Variante de Pajares, que no obstante no está afectando a los tiempos de viaje entre Asturias y la Meseta y Adif prevé solucionar en las próximas semanas. La avería se debe a una rotura de un elemento de un desvío a la altura de La Robla y está provocando una limitación temporal de velocidad a 30 kilómetros por hora en un tramo de 100. No obstante, la circulación, según recalca Adif, no se ve afectada porque por la vía 2 se circula con normalidad.

“Previsiblemente, en las próximas semanas, se instalará el elemento y se retirará la limitación temporal de velocidad”, explica Adif, que no le da más importancia a lo ocurrido. La Variante, de momento, está funcionando sin percances reseñables desde su apertura, el pasado 29 de noviembre, y de hecho ya se prepara para poder recibir a los trenes Avril de última generación, que dejarán el viaje a Madrid en unas tres horas. El pasado fin de semana, el primero de esos convoyes ya hizo pruebas en La Variante.