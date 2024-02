Entre los días 22 y 26 del pasado mes de enero, la Dirección General de Tráfico llevó a cabo una de sus habituales campañas de vigilancia y control centrada en esta ocasión en los vehículos dedicados al transporte escolar y de menores, con el fin de comprobar que éstos cumplen la normativa establecida para este tipo de transportes. Durante los cinco días que duró la campaña, en Asturias fueron controlados 75 vehículos por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y, de ellos, 44 fue sancionado con un total de 118 denuncias formuladas.

Como es habitual, las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias han generado, entre ellas, 25 por no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar y 20 por no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, tal y como exige la ley. Respecto al uso del cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones realizadas por los agentes se constató que tan solo en 1 de los vehículos que disponían de estos sistemas de retención no se hacía uso de ellos.

Es importante destacar también el hecho de que ninguno de los conductores de transporte escolar controlados durante la campaña dio positivo en los controles preventivos de alcohol y otras drogas realizados por los agentes.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también comprobaron que nueve vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento. En lo que se refiere a la señalización obligatoria que este tipo de vehículos deben llevar, siete de los vehículos controlados no llevaban la correspondiente señal V-10 de transporte escolar. Además, dos conductores fueron denunciados por cuestiones relacionadas con el acompañante encargado del cuidado de los menores.

Como viene siendo habitual en las campañas que lleva a cabo la DGT, la colaboración de las policías locales ha sido muy importante, participando en Asturias las de los Ayuntamientos de Allande, Aller, Avilés, Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias, Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Langreo, Mieres, Muros de Nalón, Nava, Oviedo, Parres, Ribadesella y San Martín del rey Aurelio.