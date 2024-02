El campo toma las calles de Oviedo entre gran tensión y enfado: "No podemos más"

De sobra era conocido que los ánimos en el sector rural asturiano estaban caldeados y así quedó de manifiesto ayer con la "tractorada" convocada en Oviedo por las organizaciones agrarias URA y USAGA, que reunieron en la capital a centenares de ganaderos y agricultores, con unos 200 vehículos. Una movilización que se enmarca en el contexto de las que se han producido en las últimas semanas por toda Europa y España para denunciar la crisis y asfixia del sector, así como protestar por las normas absurdas y la burocracia excesiva que impone la UE. "No podemos más", clamaron los participantes. La protesta tuvo momentos de gran tensión cuando los manifestantes intentaron plantarse delante de la sede de la Presidencia del Principado hacia la una y media de la tarde. Un buen número de agentes de la Policía Nacional impidió el acceso a la calle, que tuvo que ser blindada por ambos lados. Y algunos tuvieron que emplear sus porras para evitar que un grupo rompiese el cordón de seguridad y accediese al edificio. Horas después, muchos de los asistentes aparcaron sus tractores en las céntricas calles Uría y Marqués de Santa Cruz, cortando el tráfico durante toda la tarde y la noche (muchos cenaron en picnis improvisados a pie de asfalto). Su intención era seguir con esta medida de presión esta mañana.

Después de más de dos horas concentrados, llegó la disolución oficial de la manifestación por parte de URA y USAGA, cuyos líderes, Borja Fernández y Fernando Marrón, respectivamente, trataron en todo momento de calmar los ánimos. La decisión final –después de negociaciones entre unos y otros y algunas críticas hacia los dirigentes por no ser más contundentes en su reivindicación de que les atendiese de inmediato el Consejero de Medio Rural– fue pasar la noche y dejar aparcados en las calles del centro de Oviedo los tractores en señal de protesta hasta que Marcelino Marcos Líndez se reúna con ambas organizaciones agrarias. A ello se comprometió Marcos durante la mañana, mientras se producía la movilización. La reunión está prevista para este viernes a la una de la tarde. A la misma asistirá la directora de Ganadería, Rocío Huerta, quien se entrevistó con los dirigentes de URA y USAGA durante la tarde, si bien emplazó a estos a concretar sus peticiones con el Consejero.

El enfrentamiento entre la Policía y algunos manifestantes fue el momento más álgido de una larga mañana en la que los movilizados tuvieron dificultades para entrar en Oviedo con sus tractores y fue necesario cambiar los planes y el recorrido de la protesta sobre la marcha. URA y USAGA se quejaron de que la Delegación de Gobierno les avisó muy tarde el miércoles de la autorización y los cambios impuestos, y también denunciaron las numerosas trabas que se encontraron para poder circular.

Al final, tras horas de espera en las inmediaciones de La Pixarra y en el Espíritu Santo, dos columnas de tractores y furgonetas avanzaron, precedidos por una pancarta portada por los representantes de URA y USAGA, hasta el centro de Oviedo con el mensaje de "Por un futuro digno para el medio rural". Los más numerosos lo hicieron través de la calle Independencia y otros por Marqués de Santa Cruz. En el cruce de Independencia con Uría se unieron a un gran número de ganaderos y agricultores, algo molestos a esas alturas de la mañana por la espera.

Pasada la una de la tarde enfilaron la calle, entre el ruido de cencerros, de pitidos de los tractores y el aplauso de las decenas de personas que se encontraron a su paso. Hubo pancartas de todo tipo en las que se pudo leer alusiones a todos los males que acechan al campo: el lobo, "fuera del LESPRE ya"; "el campo en lucha, quien lo escucha"; "el campo no se vende, se defiende"; "burócratas de mierda"; "luchamos por el futuro de nuestros hijos"... El sector se declara asfixiado, agotado y sin sintonía con la clase política encargada de legislar: "Hacen normas absurdas desde de los despachos sin pisar en su vida un prado", claman en referencia a la normativa que emana de Bruselas que "cada vez más difícil de cumplir". También hubo para el Principado: "Pasamos más tiempo de papeleo en las escaleras de la Consejería que con las vacas".

Fernando Marrón mostró su satisfacción y sorpresa por el "gran apoyo" de la gente en las calles. El coordinador de USAGA se quejó de las trabas encontradas para organizar la tractorada: "Pero hemos logrado llegar y es impresionante todo el apoyo logrado. Es prueba del hartazgo y cansancio de la gente". Por su parte, Borja Fernández destacó que la protesta es la prueba del malestar latente en el medio rural asturiano desde hace tiempo y criticó la ausencia de las grandes organizaciones agrarias, ASAJA y COAG. "En mayo del año pasado, en este mismo lugar, pedimos a los gobernantes que tomasen nota porque habíamos protestado ya de forma ejemplar", expresó durante la lectura del manifiesto ante en Presidencia "No solo denunciamos la asfixia de las leyes de la UE, sino también lo que hace la Consejería de Medio Rural, que trata de desviar la atención estos días".

Un día antes, el Consejero se mostró comprensivo con las movilizaciones del campo en toda Europa y señaló a Bruselas como origen de la mayor parte de los males que sufre el medio rural. Algo que no comparten URA y USAGA, que tienen un amplio listado de peticiones para plantear en la reunión con Marcelino Marcos. Éstas son: el "pago inmediato" de los fondos de la PAC a los ganaderos que la tienen aprobada pero pendiente de alguna inspección; presupuesto para la ley de Cadena Alimentaria; cobertura a posibles problemas del ganado por la vacuna de la lengua azul; nueva vacuna contra la EHE; revisión y modificación de la ley de Calidad ambiental y de la normativa de bienestar animal; convocatoria de elecciones al consejo agrario; baremo para daños en los sembrados y plazos de pagos por los de la fauna salvaje; protocolo de saneamiento; y devolución de oficio de los montes comunales.

Las nuevas generaciones se suman a la protesta: "Hay relevo, pero no futuro"

Uno de los problemas que más se destacan del campo asturiano es la falta de relevo generacional, la fuga de jóvenes a la ciudad porque no ven futuro en las explotaciones agroganaderas de sus padres. Pero si por algo llamó este jueves la movilización del sector en Oviedo fue por la presencia de numerosos jóvenes, muchos al frente ya de las ganaderías familiares, otros estudiando; e incluso hubo niños y bebés llamados en el futuro a recoger el testigo.

"Relevo hay, pero es que igual no hay futuro", advierte Nuria Arias, de 23 años, ganadera de Teverga. A su lado, María Eugenia López, de Somiedo, lo tiene claro: "No hay futuro, no le lo veo como siga así la cosa. Es una impotencia...". Ellas y muchos más profesionales se plantaron en la protesta "porque hay muchos motivos". Los tienen los estudiantes del Instituto de Luces (Colunga), con una amplia oferta formativa relacionada con el campo. Edurne Martínez, de 20 años, es de Cangas del Narcea y estudia Ganadería y Asistencia Animal. Con sus compañeros se fue a protestar para "que lo que estudio valga para algo". Lució una pancarta algo provocativa, pero "hay que llamar la atención".

Aplausos y vítores se los llevó lsa García, de 90 años, residente en Oviedo pero de familia campesina. "El campo es lo primero que necesitamos", clamó ante la Junta. Mucho más joven es Manuel Ángel Álvarez, de 12 años y con padres ganaderos en Corvera. "Esta es la manifestación más grande que ha habido aparte de la de Francia", gritó. Relevo tienen en casa Ambrosio Cantero y Ana Isabel Alonso, con ganadería en Las Regueras. "No queremos que nuestros dos hijos sigan con ella", dicen tajantes. "No ahogan en papeleo, cada poco hay quir a la Consejería, hay leyes absurdas de gente que nunca ha pisado un prado... No es rentable", lamenta el matrimonio. Con 17 años, Adrián Rodríguez quiere ser ganadero, pero estudia Carpintería por si acaso no hay futuro. "Quieren acabar con el campo", lamenta.