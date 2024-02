La gana de oricio asturiano hace que vuele de las pescaderías (y a este precio)

Había gana de oricio asturiano. La mejor prueba fue lo ocurrido este viernes en las pescaderías que pudieron comercializarlos tras ocho años de veda. Los 45 primeros kilos capturados en el primer día de campaña volaron de los mostradores, incluso antes de llegar, porque algunos incondicionales de este bocado marinero ya los habían reservado por teléfono.

Los primeros oricios fueron a parar a las pescaderías Casapesca de Avilés; a los Alimerka de Montecerrao de Oviedo, el del Molinón, en Gijón y el Atrio de Avilés. Además, la pescadería Milagros, que tiene tienda tanto en El Fontán como en La Argañosa, en Oviedo, también los ofertó. Los mariscadores franquinos Ricardo González, Yonander García y Eugenio Pérez fueron los que estrenaron el jueves la temporada, abierta de nuevo al recuperarse la especie. Sacaron a tierra los primeros 45 kilos autóctonos que llegan al mercado y consiguieron un precio de venta más que ventajoso en la rula de Avilés: el más caro, a 22,80 euros el kilo.

La pescadería Casapesca vendió "de inmediato" la única caja que adquirió. "Un cliente me llamó esta mañana y me dijo que quería todos los que teníamos", señaló Samuel Guillén a LA NUEVA ESPAÑA. "Los compramos a 22,8 euros y los hemos vendido a 24,5: el mismo precio, pero con el IVA. Ha sido como cambiar dinero", aseguró. Guillén, que tiene puesto en la plaza de abastos, expuso su caja de oricios durante la mañana. Le puso el cartel en el que indicaba su carta de naturaleza "Asturianos" y, al cierre, se los llevó el cliente de toda la vida.

Susana Rico, encargada de la pescadería Milagros del Fontán, confirmó la gana por el oricio asturiano: "Se agotó todo y bastante rápido". Tan rápido fue que cuando LA NUEVA ESPAÑA acudió al mostrador durante la mañana ya no había oricio. "Como la cantidad estaba tan acotada la gente no se creía que fuese a conseguir producto de aquí, porque normalmente se traen de Galicia y tuvimos que poner el certificado de la lonja que demuestra que los oricios eran producto 100% asturiano". En Milagros serían en torno a unos 15 kilos los que despacharon, que es lo que puede coger cada uno de los tres pescadores que faenaron en Asturias. Los vendieron a 25,95 el kilo. "Esperamos que todo vaya bien y poder seguir vendiendo oricios autóctonos, porque aunque hay quienes no le dan importancia, porque no se enteran, pero muchos prefieren el de aquí. Y genera menor huella de carbono al ahorrar en transporte. Habrá que ver como evoluciona la cosa, pero por lo que hemos podido ver hoy en la pescadería, tienen muy buena acogida", concluye la pescadera.