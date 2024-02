La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un procesado por provocar un incendio en su casa de Pola de Siero, poniendo en peligro al resto de vecinos del edificio. La vista oral está señalada mañana, 13 de febrero, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10,30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado (1956), sobre las 2.00 horas del 27 de octubre de 2021, prendió fuego a una cama del dormitorio principal y a un armario del salón del domicilio en el que vivía, en Pola de Siero, utilizando gasolina como acelerante de la combustión. Acto seguido se tendió en una cama que estaba en otro dormitorio y se hizo cortes en los brazos para acabar con su vida. El fuego de la cama se propagó rápidamente al resto del mobiliario del dormitorio principal, ocasionando en la estancia una destrucción generalizada, mientras que el del salón produjo en esta última pieza desperfectos de menor gravedad. Unas vecinas de la misma planta advirtieron el humo y el ruido que generaba el fuego, por lo que alertaron a las fuerzas de seguridad. En respuesta al aviso se presentaron en el lugar funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), quienes auxiliaron al procesado. Finalmente los servicios de emergencia pudieron extinguir las llamas.

El piso es propiedad del procesado. Debido a las circunstancias en que se produjeron los hechos (presencia de dos focos, empleo de acelerantes de la combustión, horas nocturnas) existió un riesgo medio de que el fuego se propagara a otras viviendas del edificio, en las que pernoctaban varios vecinos.

Como consecuencia de lo sucedido, un policía nacional que socorrió al procesado resultó afectado por la inhalación de humo, no constando el tiempo que tardó en reponerse, si bien no llegó a solicitar la baja laboral; a causa de la exposición a las altas temperaturas quedaron inservibles un forro polar valorado en 270 euros, unas zapatillas deportivas valoradas en 130 euros y un teléfono móvil valorado en 240 euros, todo lo cual portaba durante su intervención. No recibió asistencia médica presencial. Otro funcionario que también acudió al lugar resultó con hiperreactividad de mucosa nasal por inhalación de humo y rinitis; tardó en curar seis días. El Hospital Begoña, de Gijón, prestó asistencia médica a este funcionario policial, desconociéndose el coste. El piso 5º B resultó afectado por el agua que se utilizó en la extinción del fuego, habiéndose hecho cargo de la reparación la compañía de seguros, sin que conste el importe. Varias zonas comunes del edificio quedaron oscurecidas por el hollín, resultando preciso pintarlas y revisar las luminarias; la compañía de seguros asumió el coste (4.263,70 euros). El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) llevó a cabo la extinción del fuego, con un coste de 12.706,87 euros.

Al tiempo de ocurrir los hechos el procesado, sin antecedentes penales, padecía dependencia al alcohol y síndrome depresivo, por lo que sus facultades psíquicas se encontraban parcialmente afectadas.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio del artículo 351, párrafo primero, incisos primero y segundo, del Código Penal. Concurre la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de alteración psíquica.

Y solicita que se condene al procesado a 6 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, la medida de seguridad de libertad vigilada durante 5 años, consistente en la obligación de seguir tratamiento médico externo para las alteraciones psíquicas que padece. Costas.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que abone a uno de los policías con 640 euros por daños materiales y con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los días que tardó en reponerse, a razón de 50 euros por día; al otro, con 330 euros; al Hospital Begoña, de Gijón, o en su caso a la entidad que haya asumido el coste de la atención médica prestada al funcionario del CNP, con el coste que se determine en ejecución de sentencia; a la compañía de seguros, por la reparación de los daños materiales causados en el piso 5º B, que se determinará en ejecución de sentencia; a la compañía de seguros que reparó las zonas comunes, con 4.263,70 euros; y al SEPA en 12.706,87 euros.