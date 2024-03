"Los interrumpimos a los 27 segundos": la rotunda lección del doctor Sergio Calleja a los futuros médicos para que escuchen al paciente

“Se dice que los médicos interrumpen a los pacientes a los 27 segundos de empezar a hablar”. Con esta aseveración, Sergio Calleja Puerta, jefe de la sección de Patología Cerebrovascular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), instó hoy a los futuros médicos a realizar una medicina basada en la escucha, el máximo respeto al enfermo y el conocimiento más completo posible de su situación. “No sé puede desligar la biología de la biografía del paciente”, apostilló el doctor Calleja, reconocido experto en asistencia a los ictus.

El neurólogo piloñés ilustró de esta manera lo que, a su juicio, es una clave de la atención médica de calidad. Y lo hizo ante decenas de participantes en el IX Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Oviedo (CEMUO), que se celebra desde el miércoles hasta mañana, sábado. Su ponencia de apertura llevaba por título "Las viejas humanidades y la nueva ciencia". “No sois superiores a nadie, formáis parte de una comunidad”, dijo a sus futuros colegas.

“Si consigues la confianza de tu paciente conseguirás el cumplimiento terapéutico”, argumentó el ponente, autor del libro "La última guerra del Rey de Israel". Parafraseando al escritor gijonés Ricardo Menéndez Salmón, Calleja señaló que “el médico es mano que aferra y mano que alivia”. A juicio del especialista asturiano, “los medicamentos tratan el dolor y el médico alivia el sufrimiento”. En consecuencia, “tenemos que estar comprometidos con el sufrimiento de la gente”. Y, en esta línea, “el secreto va a estar en la fusión entre la biología y la biografía.

Futuros médicos asisten a la lección del neurólogo Sergio Calleja. / Luisma Murias

Novena edición de CEMUO

Abrió el acto Sofía Recuero, integrante del equipo organizador del CEMUO, quien destacó que esta novena edición del congreso participan más de 300 estudiantes de medicina. “Tenemos que participar en el diseño de nuestro futuro, involucrarnos, buscar un impacto positivo en la sociedad; podemos hacerlo”, proclamó.

Luis Antuña, jefe de Urgencias del HUCA y presidente del Colegio de Médicos de Asturias, hizo énfasis en la responsabilidad social de los profesionales de la medicina: “Esta profesión va a daros muchas más satisfacciones que tristezas. Nuestros ciudadanos confían, y en muchos casos ciegamente, en nosotros, y están pensando también en vosotros, en los que estáis formándoos. También los veteranos confiamos en vosotros. Tenemos que transmitiros los valores de la profesión”.

Patricia Barrio, neurocirujana y subdirectora de los servicios quirúrgicos del HUCA, instó a los estudiantes a “ser ávidos en aprender y generosos en enseñar a los demás, continuando así la rueda de la profesión”.

José Antonio Vega, decano de la Facultad de Medicina, destacó que “no hay nadie tan listo que no pueda aprender nada ni tan tonto que no pueda enseñar nada”. Y recomendó a los alumnos: “Machacaos a aprender, pero nunca os olvidéis de vivir, que no volveréis a tener 20 años”.

Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes de la Universidad y anteriormente decano de Medicina, destacó el éxito del CEMUO, iniciativa que ha cuidado desde los inicios, y pronosticó que “sobrevivirá más allá de los actuales organizadores”.