La mitad de los institutos asturianos no supera la inspección eléctrica, advierte CC OO

Más de la mitad de los centros educativos que gestiona el Principado no han superado la inspección eléctrica. Así consta en un informe elaborado por la Consejería de Educación en respuesta a una petición hecha por CC OO. El sindicato considera "terrible" que 57 institutos estén funcionando a día de hoy con deficiencias, graves y leves, en sus sistemas eléctricos o sin haber pasado la necesaria OCA (un examen similar a la ITV de los coches, pero específico de las instalaciones eléctricas de baja tensión).

"Estamos hablando de miles y miles de menores y hay centros que no pasan la revisión mínima que se exige a cualquier empresa. A un bar no se le permitiría abrir, sin embargo, la Administración autonómica es la primera que incumple la legislación. Es más, probablemente, la Consejería de Educación sea la mayor incumplidora de la normativa eléctrica en Asturias", denuncia el secretario general de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente.

En concreto, son de titularidad del Principado 103 centros, la mayoría institutos (85), aunque también hay Centros Integrados de Formación Profesional (8), Escuelas Oficiales de Idiomas (7) y Enseñanzas Artísticas (2). De este total, y según la información que ha facilitado la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías Educativas a CC OO, solo 46 han obtenido un informe favorable de la OCA. Por su parte, 4 tienen un resultado "condicionado" (esto es que tienen que corregir en el plazo de seis meses los defectos detectados), mientras que 31 tienen un certificado negativo por presentar, al menos, un defecto muy grave. No obstante, también puede deberse a la acumulación de fallos leves.

Esfuerzo económico

A ello hay que sumar otros 22 centros de los que "no se tiene constancia de haber pasado la necesaria inspección", reconoce la Consejería en el escrito. En este último caso, añaden, "se les ha requerido a todos ellos y se está en proceso de obtención del informe correspondiente". Durante la pasada legislatura, concretamente en 2022, explica el departamento de Lydia Espina, "se sacó, entre otros, un contrato para hacer reformas eléctricas de mayor o menor entidad en trece centros". En este mandato ya hay en marcha un plan, que supondrá revisar la instalación de al menos 49 centros. De hecho, en el presupuesto de 2024 se contempla una partida de 225.000 euros para la redacción de proyectos y estudios en esta materia. Asimismo, agregan, en las cuentas figura "la reforma de la instalación eléctrica de los siguientes centros: IES Jovellanos, IES Alfonso II, IES de Noreña y colegio Virgen del Fresno de Grado". Solo la intervención en el centro educativo de Noreña supera el millón de euros, mientras que los trabajos en la Escuela de Arte de Oviedo están en ejecución.

CC OO lleva tiempo denunciando esta situación y, fruto de su presión, en 2021 se pusieron en marcha los comités de salud laboral y prevención, que justamente se están celebrando esta semana. "Han tardado siete meses en facilitarnos la información sobre instalaciones eléctricas, lo cual es muy grave", se queja Borja Llorente. Aunque más grave es, insiste, que "más de la mitad de los centros de titularidad del Principado no hayan pasado la inspección". Faltaría por conocer los datos de los colegios, que dependen de los ayuntamientos, "información que no entendemos que la Consejería no reclame a los concejos". De lo anterior se deduce que, casi con toda seguridad, las cifras son mayores. CC OO exige "con carácter inmediato que se llevan a cabo las actuaciones necesarias para que los centros cumplan la ley".

El informe, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, también revela que hay 62 centros en la región, tanto de Primaria como de Secundaria, con presencia de amianto. En este sentido, la Consejería dice que "lleva años trabajando en la sustitución de cubiertas por diversas causas, entre ellas su terminación con fibrocemento", aunque aclara que "no todos los elementos de fibrocemento contienen amianto". Hasta la fecha, dice el Principado, se han realizado seis sustituciones de cubierta de fibrocemento; cinco en colegios y una en un instituto. Y actualmente se están ejecutando dos obras más. La idea, concluyen, "es continuar este año contratando proyectos de sustitución de cubiertas".