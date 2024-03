Lo que ha pasado en cinco colegios asturianos tras quebrar la empresa que gestionaba los comedores

La quiebra de la empresa que gestionaba los comedores escolares de cinco colegios de Asturias ha obligado a la Consejería de Educación a contratar de urgencia a otra compañía, duplicándose en algunos casos los precios. Los sindicatos ponen como ejemplo el colegio José Bernardo de Sama de Langreo, uno de los afectados, en donde las familias han pasado, de un día para otro, de tener que pagar 4 euros a 8,25. O lo que es lo mismo: 131 euros más al mes. Tanto ANPE como CSIF criticaron el aumento de los costes, mientras que el Principado hizo hincapié en que "lo importante era salvar el servicio y lo hemos conseguido". "No hubo ni un solo día sin comedor", remarcan fuentes del departamento de Lydia Espina.

La Consejería tuvo conocimiento de que la empresa De Celis estaba en situación de insolvencia el pasado día 20. La fecha que dio para el cese de la actividad era el 29 –este jueves–. Ante esta situación, explica Educación en un comunicado enviado a los centros, "nos pusimos a trabajar para tratar de garantizar el servicio sin que las familias se viesen afectadas, es decir, sin que se tuviese que suspender el servicio ni un solo día". "Con ese objetivo –continúan– se ha firmado un contrato de emergencia con la oferta más económica que se ha encontrado en el plazo de apenas una semana". La nueva empresa es Osventos Innovación Servizos, cuyos menús cuestan desde ayer 8,25 euros en los colegios José Bernardo de Sama de Langreo, Vega de Guceo de Mieres y de educación especial Santullano de Mieres, y 6,22 en La Gesta y en San Lázaro- Escuelas Blancas, ambos en Oviedo.

En algunos de estos centros, el comedor escolar vale hoy más del doble. Una situación que denunciaron ANPE y CSIF. "Esta subida repentina está afectando a las familias y ha llevado a muchas a solicitar la baja en el servicio de comedor", aseguraron en el sindicato que preside Gumersindo Rodríguez. Además, según ANPE, "se han generado problemas en la gestión del transporte escolar". "Dicho transporte –explican– está organizado en función del alumnado que utiliza el comedor, pero hoy (por ayer) nos enfrentamos a un aumento repentino; en algunos casos, de hasta 15 alumnos. Esto ha llevado a una falta de vehículos programados". Los comedores están ligados al transporte y el alumnado no paga nada; lo abona íntegramente la Consejería. "Educación no tiene ningún reparo en duplicar el precio del comedor en medio del curso. Entendemos que este sobrecoste lo debería asumir la Administración. Quien mete la pata asume las consecuencias y no vale repercutirlas en los más necesitados", protesta el responsable de CSIF Educación, Jorge Caro.

El director del colegio La Gesta de Oviedo, Andrés Flórez, afirma que en su centro el aumento del precio del comedor es de tan solo un euro y no se registró ninguna baja. "Hay cerca de 300 alumnos que vienen al comedor. La comunicación fue muy rápida y el servicio siguió funcionando igual, con el mismo menú que estaba planificado. La única preocupación es que el personal –que ha quedado subrogado por la nueva empresa– cobre el mes de febrero", manifestó.