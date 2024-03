"Enfado y decepción" por el "enésimo" varapalo a las comunicaciones asturianas: todas las reacciones

"Indignación, decepción, enfado"... Las reacciones políticas y sociales al aplazamiento sin fecha para que los trenes Avril lleguen a Asturias no se hicieron esperar. Los más benévolos con este nuevo varapalo a las comunicaciones asturianas confían en que haya una explicación contundente del retraso y que éste no sea muy grande. Pero, en general, el asunto levantó un gran malestar porque Asturias parece abonada a tener que "sufrir" siempre por mejorar su transporte.

De "mala noticia" calificó Delia Campomanes, diputada en la Junta de IU (socio del PSOE en el Gobierno regional) , lo ocurrido, si bien optó por ver la botella media llena. "Por fortuna, ya está operativa la variante con la reducción de los tiempos de viaje a Madrid que se han logrado", apuntó. "En cualquier caso, deben aclararse las circunstancias de este nuevo retraso y, si finalmente se produce y, como parece, es un problema de la empresa, es necesario estudiar el contrato por si cupiera cualquier tipo de penalización", remató.

"Una vez más Asturias está a la cola; dan soluciones fake que no llegan" Pedro de Rueda — Diputado del PP

"Mucho viaje ministerial, pero a la hora de la verdad hay un nuevo retraso" Carolina López — Diputada de Vox

Para el PP, es una nueva "tomadura de pelo" para Asturias, en palabras del diputado autonómico Pedro de Rueda. "Ya no es que no se vayan a vender billetes en la fecha anunciada del 31 de marzo, es que ahora no hay ni fecha ni certeza ni horizonte claro", subrayó. Los populares ponen el tiro en el ministro Óscar Puente por "vender humo" y "engañar" a los ciudadanos. "Una vez que se disipa este humo se ve una gestión nefasta. Una vez más Asturias está a la cola, sufrimos engaño con la alta velocidad, tenemos una variante con trenes que dan continuamente problemas y todas las soluciones son fake, que ni llegan ni se esperan", subrayó.

"La palabra del PSOE no vale para nada, es una muestra más", subrayó Carolina López, portavoz parlamentaria de Vox. "Razón no nos falta cuando decimos que no nos creemos más sus palabras. Mucho viaje ministerial, mucha publicidad, pero a la hora de la verdad volvemos a tener el mismo resultado, un nuevo retraso. Nada nuevo para el partido socialista incapaz de gestionar y de cumplir con la palabra dada. Un vez más que engañan a los asturianos que siempre somos los que sufrimos las consecuencias de este desgobierno", remató.

"Por fortuna ya está operativa la Variante con la reducción del tiempo a Madrid" Delia Campomanes — Diputada de IU

"Exigimos al Gobierno autonómico que plante cara al estatal" Covadonga Tomé — Diputada de Podemos

La portavoz de Podemos, Covadonga Tomé, empleó las mismas palabras que el PP: "Tomadura de pelo". Esto es lo que, a juicio de la diputada, "pasa en Asturies con la red ferroviaria, tanto en la conexión con la Meseta como en las Cercanías. Exigimos al Gobierno autonómico que plante cara ya a la dejadez del Ejecutivo central y reclame al Ministerio de Transportes, con contundencia, una red y unos convoyes a la altura de lo que los asturianos y las asturianas se merecen".

El portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, vio en este retraso "un nuevo ninguneo a Asturias y una nueva mentira de Óscar Puente, con el silencio cómplice de Barbón". El portavoz insistió en la necesidad de tomar medidas urgentes y garantizar que Asturias reciba el servicio de transporte ferroviario que merece. "Es necesario que se respeten los compromisos adquiridos y se actúe con diligencia para evitar más retrasos y decepciones en el futuro", reclamó.

"Hay que respetar los compromisos adquiridos y actuar con diligencia" Adrián Pumares — Diputado de Foro

"Este retraso será especialmente dañino para nuestro sector turístico" María Calvo — Presidenta de FADE

En el empresariado asturiano cunde la "decepción", que es la "enésima en esta historia" en palabras de la presidenta de la FADE, María Calvo. "Este retraso será especialmente dañino para nuestro sector turístico, porque parece que los nuevos trenes no llegarán antes de la Semana Santa. Esperamos que el Ministerio resuelva pronto el problema, ofrezca cuanto antes una nueva fecha y agilice las inversiones pendientes, Asturias no puede ser quien sufra todos los males".

Al perjuicio para el sector turístico en Semana Santa también se refirió el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. "No es una buena noticia. Había mucha ilusión de que llegara el AVE para Semana Santa, iba a ser un antes y un después", explicó. Paniceres cree que la palabra que mejor resumen lo ocurrido es "frustración" por la "pérdida de oportunidades". El presidente cameral reclama "explicaciones contundentes porque eso de aplazamiento de manera indefinida no parece razonable". "Cuando el fiasco de la apertura de la Variante, alguien vino y dio explicaciones. Ahora se deben dar certezas", indicó. Su homólogo en Gijón, Félix Baragaño, resumió: "Asturias, una vez más, se siente defraudada y decepcionada, con un nuevo retraso para la implantación de los trenes Avril. Después de 25 años de retrasos en la apertura de variante, no cabe lugar para más frustraciones y exigimos al Ministerio de Transportes fechas reales de la puesta en circulación".

"Hay frustración por la pérdida de oportunidades, deben dar certezas" Carlos Paniceres — Cámara de Oviedo

"Después de 25 años de retrasos en la Variante no caben más frustraciones" Félix Baragaño — Cámara de Gijón

También llegaron reacciones desde el ámbito municipal. En Oviedo, el alcalde, Alfredo Canteli, también habló de "tomadura de pelo". Y añadió: "Desgraciadamente ya nada nos sorprende a los asturianos de los Gobiernos socialistas de España y del Principado. Y lo de AVE que no es AVE es la punta del iceberg del desprecio de los Gobiernos socialistas por esta tierra y por su capital". El regidor se refirió a los AVE que llegan a las capitales de comunidad "menos la nuestra" y habló de las carencias para mejorar el tramo Pola de Lena-Oviedo-Gijón, la estación de Oviedo... "¿No lo sabían cuando anunciaron los plazos o lo sabían y nos engañaron conscientemente? Estamos ante unos incompetentes que desprecian a los asturianos".

En Gijón, Jesús Martínez Salvador, portavoz del Gobierno y concejal de Urbanismo, calificó de "desesperante" la situación. "Resulta imposible no pensar en que desde de Madrid se están riendo de Asturias, de los asturianos y de nuestras demandas. Gijón está cansada de esa tendencia perversa del PSOE de anunciar proyectos a bombo y platillo con fines electorales para luego terminar dejándolos en nada, todo tipo de excusas mediante". La vicealcaldesa y concejala de Turismo de la ciudad, Ángela Pumariega, resume: "Una vez más ha quedado demostrado cómo el PSOE ha engañado a los gijoneses usando esta vez los retrasos en los trenes o el reciente vial de Jove que utilizaron con claros fines electoralistas. Estamos ante una tomadura de pelo y una nueva excusa más que añadir a la extensa lista de retrasos del Gobierno central para Gijón".

"Estamos ante unos incompetentes que desprecian a los asturianos" Alfredo Canteli — Alcalde de Oviedo