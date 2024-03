Un fallo mecánico causó el accidente en el que murió una niña en Cangas del Narcea

Los tres heridos en el siniestro con un 4x4 registrado este sábado en la falda del Acebo, en Cangas del Narcea, continúan con ventilación asistida en la UCI del HUCA. La evolución de Javier V. F. –padre de Berta Vares Menéndez, la niña de 15 años fallecida en el accidente– y de los primos de ésta, Rogelio y Gabriel R. V., de 18 y 17 años de edad, es favorable y este jueves estaba previsto ir reduciéndoles la sedación. En tanto el padre de Berta Vares no salga del coma inducido, no se tomará decisión alguna sobre el sepelio de la niña, por decisión de la madre. Numerosos familiares se reúnen a diario en la sala de espera de la UCI del HUCA para seguir el estado de los tres heridos, cuya vida ya no corre peligro.

La Policía Judicial de la Guardia Civil continúa con la investigación de este accidente, que ha conmocionado a la región. El siniestro se produjo en el curso de la Ruta Saltasucos, en la que participaban un centenar de 4x4 y otro tipo de vehículos especialmente diseñados para circular por pistas forestales y pedreros, terrenos difíciles que requieren de una conducción muy técnica. Todo apunta a un fallo mecánico del Range Rover en el que iban las víctimas, según indicaron fuentes cercanas. El vehículo circulaba por una pista forestal situada medio kilómetro por encima de la localidad de Castro de Limés. En un momento dado, al hacer una maniobra para encarar una cuesta, el 4x4 salió bruscamente hacia atrás, para luego perder la estabilidad y caer dando vueltas de campana por una pendiente de más de 300 metros.

Despedidos del vehículo

Durante la caída, los dos primos salieron despedidos, sufriendo graves traumatismos craneoencefálicos y en las extremidades. Los dos jóvenes juegan en el club Grujoan de Oviedo, donde esperan su recuperación. También sufrió graves lesiones Javier V. F., quien, según indicaron fuentes cercanas, aún desconoce que su hija ha fallecido. Propietario de un establecimiento de vehículos de alta gama en Madrid, pertenece a una conocida familia canguesa, procedente de la localidad de Carballo. Se trata de un apasionado de los 4x4, que ya había realizado la Ruta Saltasucos y era perfectamente conocedor del trayecto.

Los participantes en la Ruta Saltasucos –que fue suspendida de inmediato– siguieron con angustia la asistencia y evacuación de los heridos. Cinco horas después del siniestro era evacuado –entre las lágrimas de los presentes, transidos de dolor– el cadáver de Berta Vares al Instituto de Medicina Legal, para que se le realizase la autopsia. Ahora está en el tanatorio de Cangas del Narcea a la espera de que se celebre el sepelio.

Condolencias

Tanto el Ayuntamiento de Cangas del Narcea como el Club Saltasucos expresaron sus condolencias a la familia y la conmoción de todo un concejo.

La Policía Judicial de la Guardia Civil remitirá su informe sobre el siniestro al Juzgado de Cangas del Narcea, que ha abierto las correspondientes diligencias para dilucidar si hay responsabilidades. Mientras tanto ha tomado declaración a diversos testigos y practicado pruebas para determinad lo ocurrido.