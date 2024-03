Veredicto por el crimen de San Juan de la Arena: el jurado popular ve culpabilidad y esto es lo que ha determinado

Tras finalizar el juicio por el crimen de San Juan de la Arena, el jurado popular declaró a Doru Robert Diditel, de forma unánime, como culpable por el homicidio de Alejandro Fernández-Canteli en noviembre de 2020, en una casa de San Juan de la Arena. Los miembros del jurado le hallan culpable de homicidio, como sostenía la Fiscalía, que cambió de criterio el último día del juicio, y no por asesinato como pedía la acusación particular, que solicitaba 20 años de prisión. El juicio venía celebrándose en la sección tercera de la Audiencia Provincial desde este lunes.

El ministerio público ya había variado su petición de condena por asesinato, al considerar que los hechos eran un homicidio, de forma que reducía su petición de pena de 20 a 12 años de cárcel, la acusación particular, que ejercen los hermanos de la víctima, bajo la dirección letrada de Ángeles Lázaro, mantuvo que los hechos fueron un asesinato, por lo que solicitó 20 años de cárcel. Juan Carlos Páyer, letrado del único acusado, el rumano Duro Robert Diditel, de 27 años, pedía la libre absolución.

El jurado considera probado que el día de los hechos la víctima acudió a la casa en la que vivía el acusado, "requerido por las numerosas llamadas que este le había hecho", tal como prueba el informe del tráfico de llamadas elaborado por la Guardia Civil. También considera probado que Robert Diditel estab en un estado de nerviosismo, que hubo una discusión en la que el acusado "actuó con violencia". De hecho tenía heridas en los nudillos, aunque no está probado que rompiese un cuadro de la vivienda. Los jurados consideran "suficientemente probado Doru Robert Diditel fue el causante de la herida que provocó la muerte de Alejandro Fernández-Canteli, con un arma blanca o un cuchillo".

Y es que, como indica el jurado, el propio acusado "reconoció que no se acordaba cómo, pero que sí había sido el causante de la herida".

Añade el jurado que no está probado que el mango de cuchillo hallado por la Guardia Civil en la vivienda correspondiese al arma del crimen, que no apareció. En base al informe forense, el jurado establece que la herida mortal fue causada en posición vertical, con gran fuerza, de forma que la clavícula desvió la trayectoria del cuchillo. Eso sí, no considera que el ataque fuese sorpresivo, sino en el contexto violento en el que había transcurrido la noche. "Robert no dispuso de tiempo para planear la agresión", dictaminó finalmente el jurado, cuyas votaciones fueron por unanimidad. El jurado también votó en contra del indulto del acusado y de la suspensión de la condena.

Una vez despedidos los integrantes del jurado, tuvo lugar la vista para establecer las peticiones definitivas de pena, en el marco establecido por el veredicto. El ministerio público reiteró su petición de 12 años de cárcel. La letrada de la acusación particular que ejercen los hermanos de la víctima, Ángeles Lázaro, solicitó el máximo posible, 15 años de prisión, mientras que el letrado de la defensa, Juan Carlos Páyer, pidió el mínimo, diez años de prisión, en atención a la ausencia de atenuantes en el veredicto. Ahora, la magistrada Ana María Álvarez, presidenta del tribunal, dictará sentencia conforme al veredicto del jurado.