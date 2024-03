Barbón alza la voz por el fiasco ferroviario: "Estoy harto y exijo compensaciones"

Adrián Barbón, presidente del Principado, ha alzado la voz esta mañana en Avilés tras el fiasco ferroviario por los trenes Avril, cuya llegada ha quedado aplazada sin fecha. "Asturias está harta y yo también. No se pueden imputar (estos retrasos) a un equipo Ministerial que lleva pocos meses, hay que ser justo, porque levan desde noviembre. En la inauguración de la Variante lo dijo el propio Ministro, que fue llegar y besar el santo", indicó Barbón. Luego pasó al ataque. "Los sucesivos gobiernos no han cumplido con nuestras expectativas: cuando se dan plazos no sentimos defraudados, porque no se cumple. El consejero (Alejandro Calvo) ha exigido una reunión y la siguiente semana será así, con el secretario de estado", aseguró el Presidente. "Este partido y yo como presidente somos el partido de Asturias, y Asturias es lo primero. La responsabilidad es de Talgo, que ha incumplido todos los marcos temporales del contrato. Somos tajantes, claros y rotundos: exigimos que se nos diga qué plazos habrá y que haya compensaciones oportunas", recalco Barbón.

Se trata de la primera declaración contundente del jefe del Ejecutivo tras conocerse un nuevo contratiempo después de que el Principado pasase ayer de la tibieza al ataque más contundente hacia el Gobierno central. Si el jueves Adrián Barbón se limitó a decir que esperaba que los trenes llegasen lo antes posible y Alejandro Calvo, consejero de Fomento, fue el más optimista con los plazos, sin descartar que pudiesen funcionar incluso tras el 31 de marzo, tal y como estaba previsto, este viernes el Principado criticó la «falta de rigor» del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, por la gestión en todo este caso y su comunicación con Asturias. Según dijo Calvo, el miembro del Gobierno regional que lidera las conversaciones, la posición inicial del Principado se debió a que el jueves, tras la reunión de Renfe y Talgo, todavía no conocían el alcance de este nuevo revés, pese a que el Ministerio ya transmitió los peores presagios tras el encuentro. Ahora, tras lo dicho por Calvo, es Barbón quien eleva el tono.