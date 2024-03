Barbón, entre embutidos y sin fotógrafos en León

No se puede negar que a Adrián Barbón le gusta estar de aquí para allá. No para. Ayer, sin ir más lejos, por la mañana, cargó en Avilés por el fiasco ferroviario. Y, luego, acudió a León para ejercer de mantenedor en el Festival del Botillo de Noceda del Bierzo, donde le recibió el alcalde socialista, Andrés Arias, antes de disfrutar del popular embutido. Fue una visita discreta y en soledad en la que apenas hubo fotografías, que no está el horno para bollos. Aunque en la edad de los móviles, la discreción nunca puede ser total y hubo quien compartió alguna estampa. Aquí tienen una.