Isidro, como en campaña

El PP asturiano pisa el acelerador a fondo, como si estuviera en plena campaña electoral, a la vista de la presencia de sus dirigentes nacionales en Asturias. La semana arrancó con Cuca Gamarra, su secretaria general, presidiendo el comité ejecutivo de los populares asturianos en el Palacio de Congresos de Oviedo, junto al presidente regional, del partido, Álvaro Queipo. Cuentan que su intervennción, a puerta cerrada, fue realista y centrada en la necesidad de que todos tiren del carro. Después, los populares recibieron, ya de viernes, a "la caravana de la igualdad", con el coordinador general de la formación, Elías Bendodo, al frente, que apeló a la unidad del partido y reveló su particular termómetro para saber que la temperatura del partido en Asturias es de lo más saludable: "Isidro ya no me llama", en alusión al omnipresente Fernández Rozada.