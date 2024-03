Barbón exige "hechos" al ministro Óscar Puente "si quiere ganarse la credibilidad de Asturias"

"Si el Ministerio quiere ganarse la credibilidad en Asturias, tiene que hacerlo con hechos". Ese fue el mensaje que el secretario general de la Federación Socialista y presidente del Principado, Adrián Barbón lanzó al ministro de Transportes, Óscar Puente. Barbón no ahorró palabras para expresar enfado del gobierno regional por el último jarro de agua fría: el aplazamiento "sin fecha aún" de la entrada en servicio de los trenes Avril. El líder socialista reflexionó sobre el "problema" reiterado de los Ministerios del ramo con Asturias –"este y todos los que en el mundo han sido"–, que no es otro que "dar fechas y no cumplirlas". "Queremos que los asuntos de Asturias se traten con rigor", dijo.

Hecho ya el desaguisado, el Principado sol puede "exigir compensaciones". Barbón no quiso aún detallarlas, pero indicó que "han de ser producto de esa fortaleza con la que queremos llevar este asunto y reflejar ese espíritu de que Asturias, lo primero".

Este nuevo revés a la planificación ferroviaria "nos frustra a mí particularmente y al partido", señaló. Respecto a las posibles compensaciones, más allá de la ya anunciada reclamación de que se amplíen las ofertas de billetes cuando los trenes Avril entren en servicio, no quiso entrar en detalles: no aclaró si será activar ya el cambio de horarios para que se adelante la salida del primer tren o exigir la declaración de interés público como piden algunos colectivos empresariales. "Hay que ver si algunas cosas son jurídicamente posibles, porque los opinólogos abundan, pero gente con rigor para opinar no hay tanta, y a veces escucho afirmaciones que legalmente no se sostienen". En todo caso, Barbón recalcó las consecuencias de los llamados "acuerdos de La Castellana" tras el "Fevemocho" de los trenes cuyos criterios de construcción eran incorrectos: "Conseguimos que de los 10 trenes que iban a venir vengan 35 y la gratuidad hasta 2026", indicó.

El PP y el "frente del no"

Barbón quiso señalar que su tono exigente difiere del que tienen "otros partidos cuando gobiernan en la misma sintonía con el Gobierno central jamás alzan la voz", en referencia al PP. Y como ejemplo puso el problema con la carretera que comunica el Suroccidente con las zonas leonesas de El Bierzo y Laciana por Valdeprado. "Tenemos que lamentar la actitud del PP asturiano, que yo no sé si por miedo a discrepar con la Junta de Castilla y León, en vez de estar con los vecinos del suroccidente opta por hablar de otras cosas".

El líder socialista recalcó que ese es un problema que puede resolverse "aquí y ahora", porque el Principado tiene una reserva de 1,8 millones para mejorar una carretera, "acortando la comunicación entre ambas comunidades en más de 30 minutos". Pero el gobierno de Castilla y León bloquea su actuación en la parte de la vía que le corresponde. "Invitamos al PP a que rectifique en esa posición del no a todo: no a ‘les escuelines’, no a los presupuestos, no al nuevo mapa sanitario, no a las deducciones fiscales a las familias, y ahora no a esta carretera", dijo Barbón, que no descarta que el PSOE lleve a la Junta una iniciativa sobre este asunto.

Como prueba del nueve para los populares de Álvaro Queipo puso la iniciativa conjunta del PSOE e IU para asumir la declaración de Bimenes en defensa de las lenguas propias y que reclama la oficialidad, una iniciativa cuyo mérito reconoció al alcalde de Bimenes, Aitor García. "Invito al PP que, para demostrar su cambio, vote a favor de esa propuesta, y entonces abriríamos la negociación de la reforma del Estatuto", retó, aunque situó el problema de la carretera entre el Suroccidente y León como una oportunidad para que el PP "se suelte de Vox, rectifique y abandone su frente del no".