División en el Gobierno asturiano por el plan para que la multinacional Costco aterrice en Siero

Ángel García, alcalde de Siero, se mostró ayer seguro, tras reunirse con la consejera de Industria, Nieves Roqueñí, de que el plan de Costco para levantar un gran equipamiento en Bobes verá la luz. "Hemos avanzado en todas las líneas, que no solo son las directrices comerciales. También en la comercialización del polígono, que es un tema que nos preocupa, para que cualquier empresa que venga a invertir no tenga problema en la venta de la parcela, que se materialice rápido", aseveró. "Es un tema sobre el que llevan trabajando meses, pasó por dificultades y, a día de hoy, hay inversiones", añadió el Regidor. "Hay un mandato del Consejo de Gobierno de revisar las directrices, no tengo duda de que Costco se implantará en Siero. Lo contrario sería muy difícil de explicar y en eso estamos, intentando que ese documento, que no conozco, dé respuesta a las demandas que tenemos los ayuntamientos. No se nos puede restar capacidad de atraer inversiones a Siero", remató García.