Así se ha reducido la espera en las ITV asturianas tras el fin de la huelga: "Hay menos colas"

Ocho días después del final de la huelga, a las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Asturias no solo ha vuelto la normalidad, sino que hay menos colas. "Se ve más rapidez que otras veces. Me atendieron en seguida, tanto en la oficina como en los talleres", aseguró José Luis Suárez, vecino de Oviedo y uno de los conductores que ayer pasaron la revisión en la estación de Siero Principado. El Gobierno autonómico pone cifras a esa mayor agilidad: un 15% de aumento de inspecciones respecto a la semana pasada, y lo vincula a un plan de choque impulsado para reducir las listas de espera después de tres meses de parón. Los trabajadores, en cambio, dicen desconocer en qué consiste ese plan, relacionan el desahogo con la salida a otras comunidades y prevén el mismo colapso de siempre "en dos o tres semanas".

"Somos las mismas personas haciendo el mismo trabajo de siempre", afirmaron en la ITV de Siero Principado, en la que trabajan 24 mecánicos en total. Lo único que ha cambiado, según la plantilla, es que "muchos conductores fueron a otra comunidad y eso nos desahogó mucho". "Antes, lo normal era tener a cuatro coches esperando en cada puerta y ahora tenemos uno o dos", señalaron. Según el Principado, la semana pasada se hicieron 11.355 exámenes de vehículos, 1.500 más que en la última semana de huelga.

José Luis Suárez mira a Héctor Marcos Martínez mientras examina el coche. / Miki López

Como consecuencia de ello, ayer en las estaciones de ITV hubo conductores con la cita sacada incluso del mismo día. Como Evelio Torres, ecuatoriano residente en Oviedo: "La saqué a las seis y media de la mañana. Estoy contento por los trabajadores, que han luchado por sus derechos". José Luis Álvarez, otro usuario de la estación de Siero Principado, también encontró hueco en el mismo martes: "Por lo menos ahora podemos llevar las cosas al día". Álvarez pasa inspecciones prácticamente todos los días para un taller. Los trabajadores de la ITV sostienen que este perfil de usuarios es el que provoca colapsos en el servicio. "Pasan la ITV de otros conductores y cogen citas y citas con matrículas de vehículos que luego no son los que traen", indicaron.

Pese a que muchos asturianos salieron a otra región durante a la huelga por miedo a ser multados, otros decidieron esperar, como José Luis Suárez, que sacó cita el 30 de diciembre para ayer cuando la ITV le vencía a finales de febrero. En la misma situación estuvo José Ramón Campal, de Langreo, y Ana Rodríguez, de Oviedo. "Miramos estaciones cerca de Oviedo y no había hueco. Como este coche no lo usamos mucho, decidimos esperar", explicó esta última. Antonio Suárez, de Avilés, sin embargo, no tuvo "ningún problema": "Lo saqué hace tres meses y había sitio. Vengo hasta aquí desde hace años".

La espera para la revisión se reduce un 31% en Pruvia y un 89% en Mieres

C. Tamargo / J. A. Ardura

La aplicación de un plan de choque para reducir la lista de espera en la inspección técnica de vehículos se ha reducido en todas las estaciones de Asturias, excepto Avilés, según los datos de la empresa pública ITVASA. La horquilla de esa mejora en los tiempos de espera entre el epicentro de la huelga y la puesta del marcha del plan de choque oscila entre el 94 por ciento que presenta la estación de la cuenca del Nalón, en El Entrego, y el 22 por ciento de la de Gijón.

Cuando la huelga de la plantilla de las estaciones públicas de la ITV ya iba camino de los dos meses, el pasado 11 de enero, el periodo de espera para lograr una cita y poder pasar la revisión obligatoria era de 89 días en la estación de Pruvia, un plazo que ahora ha bajado a 61 días, pues en la actualidad ya se agendan revisiones para el 6 de mayo. Es decir, en esta estación, una de las que registra mayor actividad, la espera ha descendido un 31,4 por ciento. La estación de la ITV en El Entrego es la que registra la mayor reducción en la lista de espera, de más del 94 por ciento, al pasar de los 112 días que presentaba el pasado 11 de enero a los seis días que presenta hoy, pues ya está dando citas para el martes 12.

La estación de la ITV de Mieres tambien ha dado un salto en la disponibilidad de citas, que ya permite agendar el 18 de marzo, con una espera de doce días, mientras que en el mes de enero esa demora era de 110 días. En este caso, la espera se ha acortado en un 89 por ciento, un porcentaje muy similar al 83 por ciento de la estación de Jarrio, en el occidente de Asturias, donde la demora pasó de los 74 días que había e 11 de enero a los dos actuales, pues ya se ofrecen citas para la revisión el 18 de este mes. El impacto del plan de choque llegó a otra de las estaciones con mayor saturación, como la de Granda-Gijón, donde la espera ha menguado en un 61 por ciento, pasando de los 105 días de enero a los 41 días actuales. En la estación de Gijón, la reducción ha sido del 22%, de los 81 días de enero a los 63 de ahora.

Las estaciones vecinas de Cantabria, a donde han ido muchos conductores asturianos durante la huelga, registan ahora listas de espera más amplias que en enero: la de San Vicente pasó de 14 días en enero a los 29 actuales y la de Ojedo, de cuatro a trece días.