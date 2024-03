"Los controles del banco fueron insuficientes", dice un perito del juicio por la "banca paralela" de Cangas de Onís

El juicio por la banca paralela de Manuel Armando Mori en Cangas de Onís se reanudó en la sección segunda de la Audiencia Provincial en la mañana de este martes con la declaración de varios peritos judiciales. Uno de los peritos-auditores calificó de "batiburrillo que no conduce a nada" los apuntes y anotaciones que entregó el exdirector del Banco Pastor supuestamente para aclarar lo que había pasado.

"No hay unas cuentas verificables, son todo datos confusos en la forma de redactarlos, que van cambiando. Es tan fiable eso como cualquier otra cosa, no me da certeza", indicó uno de los auditores. Por otro lado, "los supuestos beneficiarios negaron haber recibido las cantidades que dice Mori", de quien no dudó en señalar que "intentó ocultar su actuación", introduciendo datos contradictorios.

Otro perito, que analizó las cuentas de dos hermanas de Miami, cuantificó en 245.000 euros las pérdidas totales (inicialmente habían indicado que eran 600.000 euros el dinero que se había volatilizado. Este perito no dudó en señalar que "los controles del banco fueron insuficientes".

Y es que "hay documentos sin firmar, otros firmados por el director del banco, salidas de dinero en efectivo de forma recurrente en periodos muy cortos que deberían haber hecho saltar las alarmas y hasta 66 contratos con irregularidades". Además, de los nueve fondos de inversión revisados, seis no estaban perfeccionados, un porcentaje altísimo".

El juicio continúa este miércoles con la declaración de más peritos. Para este jueves están previstos los informes finales.

A Mori le piden ocho años de cárcel por dejar un agujero de cinco millones de euros en las cuentas de medio centenar de clientes del banco.