Barbón ironiza sobre la crítica de los horarios en la Junta de los diputados del PP: "Si alguno está acostumbrado a irse a las tres de la tarde..."

El presidente del Principado, Adrián Barbón, rechazó este viernes tras el consejo de Gobierno las críticas de PP, Foro y Vox al pleno monográfico para abordar los incumplimientos del Ministerio de Transportes con Asturias tras el anunciado retraso en la puesta en servicio de los trenes Avril y ha advertido: "Si alguien está acostumbre a irse a las tres de la tarde, no está mal que los diputados nos pasemos una tarde trabajando en la Junta".

Barbón se ha expresado después de que los grupos de oposición cuestionaran el horario fijado para esa una sesión que arrancará el lunes a las 18:00 horas y continuará el martes a las 17:00, una jornada en la que por la mañana se celebrará la primera parte del pleno ordinario semanal, después de que se rechazara la posibilidad de convocarlos para jueves y viernes por la visita de la ministra de Educación, Pilar Alegría.

"Con nocturnidad y alevosía" se celebrará la sesión, a juicio del PP, a la que Barbón ha asegurado hoy no entender por cuestionar la hora de comienzo del pleno el próximo lunes. "Marcho muchas veces de Presidencia a las nueve de la noche o más tarde y no me caen los anillos", ha subrayado.

Además, ha incidido en que la visita de la ministra se viene preparando desde hace semanas y servirá para plantearle cuestiones importantes para Asturias como la posibilidad de recibir más fondos para la red de escuelas infantiles, el futuro de la FP o la creación de la especialidad docente de asturiano aunque "igual el problema es que a algún diputado le molesta trabajar hasta altas horas de la noche en un debate parlamentario".