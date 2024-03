Así es Orbayu, la nueva cerveza asturiana con un ingrediente exclusivo muy especial: "Con dulce marida genial"

Es Blanca Fresno una maestra cervecera de acreditada solvencia y Jhonatan González un pastelero que a estas alturas pocas presentaciones necesita. Pues una y otro han unido ahora su buen hacer en Orbayu, una cerveza cien por cien asturiana, tanto por su autoría como por sus ingredientes, sin olvidar por supuesto su nombre. Además, Orbayu está llamada a hacer las delicias de los más golosos, porque su particularidad reside en que uno de sus ingredientes es el cacao y no tiene gluten. "La idea es que todo el mundo la pueda disfrutarla". dice Blanca Fresno, que ha trabajado en ella junto al maestro cervecero argentino y ganador del último mundial Ricardo "Semilla" Aftyka.

"Llama la atención por su tonalidad, dorada, ya que al llevar cacao la gente espera algo más oscuro. Y tiene unos inconfundibles aroma y sabor a cacao, sorprende mucho", describe Blanca Fresno. "Es muy especial, se sale de los gustos clásicos", añade Jhonatan González, al frente de la pastelería Cabo Busto, en Valdés.

Orbayu forma parte de las Dúa, la marca cervecera que echó a andar hace ya dos años y cuyas elaboraciones (son ya 10 en total) tienen dos características fijas: llevan escanda ecológica asturiana y emplean la levadura captada en un lagar de sidra. De ahí su estilo: cervezas de lagar. En este caso, la diferencia la pone el cacao, uno diseñado especialmente por Jhonatan González, quien llevaba tiempo con la idea de hacer una cerveza propia. "Siempre me gustó ese mundo, aunque no soy muy cervecero, sí me atrae todo lo relacionado con las fermentaciones, la levadura… Me gusta mucho la panadería y todo va relacionado", explica.

El chocolate creado por el pastelero nació en París hace un par de años, en un taller destinado a que los artesanos obtuvieran su propio producto exclusivo y personal. "En un laboratorio te ofrecen pastas puras de cacao de más de 20 procedencias distintas del mundo. Es increíble porque cada zona tiene sus matices. En nuestro caso nos quedamos con las pastas de Ecuador y Santo Domingo, con notas de frutas, ácidas. Y el chocolate con leche que hacemos es muy personal, porque la leche en polvo la caramelizamos", describe. Así llegaron al cacao Orbayu, "con un punto intenso de amargor de entrada pero que luego deja un final dulce y afrutado, que obliga a comer más y más". El haba tonka – semilla de un árbol del Amazonas, usada en repostería por su sabor parecido a la vainilla y la canela– hace el resto.

Fue el pastelero quien contactó con Fresno y Aftyka tras conocer sus elaboraciones Dúa, que según su autora son "cervezas gastronómicas", diseñadas para potenciar la bebida como acompañamiento en la mesa. Todas tienen su misma base (levadura de lagar y escanda asturiana), pero todas llevan además su ingrediente especial: arándanos, café, coco, lima…. Y ahora, cacao.

A finales del pasado años se pusieron los maestros artesanos a trabajar y como tenían claro lo que querían el nacimiento de Dúa Orbayu fue rápido. El resultado es una cerveza de graduación baja, con 4,2 grados de alcohol, y un diseño rompedor en su envase, en lata, en la que se reconoce fácilmente el rostro de Jhonatan González. Se presentará oficialmente al público a finales de este mes de marzo y se podrá encontrar en tiendas gourmet, cervercerías especializadas y, por supuesto, la pastelería Cabo Busto.

Blanca Fresno la recomienda para tomar por supuesto sola, sin necesidad de estar muy fría, unos 6 o 7 grados. "Puesto a acompañarla le iría genial algún pastel de Jhonatan, es una cerveza que marida bien con lo dulce", explica. El pastelero recomienda buscar algún pastel con haba tonka, chocolate, cítricos… "Me hacía muchísima ilusión tener nuestra propia cerveza con los aromas que personalmente más me gustan: haba tonka, nuestro Orbayu, toques cítricos, notas a vainilla, café y tabaco... Estamos muy contentos, creo que es una idea muy original y el resultado ha sido de lo mejor. Para clásicos cerveceros pero también para aquellos que buscan algo más", concluye González.