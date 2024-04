Así se enteró Barbón del anuncio de Sánchez: le mandó un mensaje (ni lo leyó) y en Oviedo hablaron sobre su "sufrimiento"

Adrián Barbón, como la inmensa mayoría de los españoles, se enteró por la red social X (antigua twitter) del anuncio sorpresa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que ha abierto un periodo de "reflexión" para decidir si sigue o no al frente del Ejecutivo. Su anuncio ha dejado en shock a las bases del PSOE, donde nadie esperaba una decisión así. Incluido Barbón, presidente del Principado, uno de los dirigentes que apoyó a Sánchez en su regreso al partido en 2017. El jefe del Ejecutivo asturiano no ha hablado (todavía) con su homólogo en Madrid y al leer la carta se quedó "congelado, en shock". Tras enterarse del sorpreviso anuncio le mandó un mensaje por wasap. De momento, según él mismo admitió esta mañana en una entrevista en TVE, Sánchez ni siquiera lo ha leído. "Siempre que le mando un wasap contesta en poco tiempo y en este caso no lo ha leído", dijo Barbón.

Se da la circunstancia de que Sánchez estuvo la semana pasada en Asturias en una visita oficial al HUCA e hizo un aparte con Barbón. El presidente regional reveló hoy que en esa ocasión habló con el Presidente sobre su estado de ánimo. "Le noté sensible, pero no me imaginé este extremo (en referencia a la reflexión anunciada", indicó Barbón.

"Lleva sufriendo mucho, no de ahora, porque la figura de Sánchez ha sido atacada durante muchos años. Uno de los motivos fundamentales por los que lo apoyé en su momento fue porque no estaba de acuerdo con lo que había sufrido con esa ola de ataque a su persona. Quiero recordar una cosa: el Presidente, en su momento, dimitió dos veces, somo secretario general del PSOE y como diputado, apuntándose al paro, para no abstenerse en la investidura de Rajoy. Tenemos que entenderlo como lo que es: una parada y plantearse si esto merece la pena", aseguró el dirigente asturiano. "Es legítimo que el adversario haga oposición, pero no puede basarse en la destrucción a una persona, rebasando todos los límites", indicó, mostrando un apoyo férreo a Sánchez.

Barbón indicó también que el comité federal del PSOE previsto "se mantiene, eso es lo que me han trasladado". Además, Barbón aprovechó para reivindicar la figura de Adolfo Suárez en el momento de su dimisión, recordando un fragmento de su discurso. "El ataque sistemático no es un arma legítima. La deshumanización no puede ser", recalcó.