Protege nuestros bosques, consume productos certificados

Los productos certificados tanto PEFC como FSC® son aquellos que han sido fabricados utilizando materias primas provenientes de bosques gestionados de manera sostenible y responsable de acuerdo con los estándares propios de cada sistema de certificación forestal.

La certificación forestal, es el proceso que asegura al consumidor que la madera o cualquier otro producto forestal (corcho, resinas...) procede de un bosque gestionado de manera responsable y sostenible.

Pero, ¿qué quiere decir que un bosque está gestionado de manera sostenible? Podemos definirlo como un enfoque de administración de los recursos forestales que busca asegurar la conservación a largo plazo de los bosques, garantizando al mismo tiempo la satisfacción de las necesidades actuales de las personas y comunidades dependientes de ellos, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta forma de gestión considera cuidadosamente los aspectos económicos, sociales y ambientales, buscando equilibrar la conservación de los ecosistemas forestales con su uso sostenible para la producción de madera, servicios ambientales, recreación, hábitat de vida silvestre, entre otros. La gestión forestal sostenible implica la aplicación de prácticas y políticas que promuevan la biodiversidad, la salud del ecosistema, la equidad social, la participación comunitaria, el respeto a los derechos de las poblaciones indígenas y locales, y el cumplimiento de los estándares y criterios internacionales acordados para la gestión responsable de los bosques.

Al adquirir un producto certificado con la etiqueta PEFC o FSC®, contribuyes a la lucha contra la deforestación. Valorar la adquisición de productos forestales como madera o papel contribuye a preservar estos ecosistemas al proporcionar un incentivo económico para su conservación. A nivel mundial, el no adoptar prácticas sostenibles, equitativas y balanceadas puede llevar a la conversión de tierras forestales en usos intensivos como ganadería o cultivos extensivos, afectando a comunidades rurales entre otros. En España, el aprovechamiento de los bosques implica protegerlos contra incendios y plagas, mejorar la calidad de vida en áreas rurales y prevenir la despoblación.

Un bosque asturiano. / Cedida a Lne

En los años venideros se prevé que la demanda de productos forestales experimente un aumento significativo. Este crecimiento se atribuye al aumento demográfico y al consiguiente incremento en el consumo, así como a la creciente necesidad de bioenergía. Además, la tendencia de una economía centrada en productos biológicos, que incluye la sustitución del petróleo por fuentes renovables en la producción de plásticos, contribuirá a este fenómeno. En este contexto, se vuelve aún más crucial fomentar una gestión sostenible de los bosques, impulsando prácticas de compra responsable de productos certificados.

Como consumidor, podrás identificar los productos certificados a través de sus etiquetas PEFC y FSC®, y te sorprenderás de cuantos productos disponen de ellas. Incluso, podrás utilizar sus etiquetas para saber que empresa hizo el producto.

Existen numerosos productos con certificación PEFC y FSC® disponibles a nivel nacional e internacional: desde papel higiénico hasta lápices y libretas, envases, embalajes, bolsas de papel, muebles, astillas y pellets, juguetes e incluso ropa, cuyas fibras provienen de un bosque. Pero no sólo existen productos derivados de la madera, si no que hay productos silvestres como castañas, trufas, miel, setas, jamón ibérico etc. que también están certificados.

En resumen, consumir productos certificados PEFC y FSC® no solo beneficia a nuestros bosques, medio ambiente y a las comunidades locales, sino que también proporciona a los consumidores la tranquilidad de que están haciendo una elección responsable y sostenible.

