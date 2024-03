Los poemas ganan plazas en toda Asturias en su Día Internacional

Villaviciosa inauguró ayer su plaza de la Poesía, ubicada en la parte trasera de la Casa de los Hevia. Un espacio simbólico que "veíamos, pero apenas mirábamos" y que está llamado a convertirse en un rincón para la creación, el disfrute y el fomento de todas las expresiones artísticas. "No hay que renunciar a los sueños nunca y aquí estamos viviendo uno", afirmó Graciano García, director emérito de la Fundación Princesa de Asturias e impulsor del proyecto que busca hacer de la región la "capital mundial de la poesía". Y que ha logrado, de facto, que el lirismo y la belleza se multipliquen en una jornada como la de ayer –Día Internacional de la Poesía– por plazas reales y simbólicas de toda la región. Con lecturas, música, entrega de poemas, improvisaciones, recuperación de autores míticos, homenajes y otras muchas iniciativas de punta a punta de la región.

Lecturas poéticas en la Villa. / Alicia García-Ovies

Fue Graciano García quien hace dos años propuso, con motivo de un recital poético celebrado en la playa de La Ñora, dedicar en la capital maliaya una plaza a esta expresión artística, como ya se hiciera en otros municipios asturianos. Iniciativa que recogió el alcalde, Alejandro Vega, y que en poco más de un mes fue aprobada de manera unánime por toda la Corporación municipal. "Me gustaría que esta plaza no conozca la soledad, que esté abierta a todos los hombres y mujeres. Que la despierten cada mañana los cánticos de los pájaros como un llamamiento a la paz y la concordia; y que la visiten cada día personas que con razón crean que la cultura es la única oportunidad para conquistar y proteger la dignidad humana, la libertad y la esperanza", deseó García a través de un texto escrito por él y leído por Elena Ruiz. "Asturias, capital mundial de la poesía", explicó, "es una iniciativa cultural única en el mundo. Desde hace años hay un movimiento cívico popular que está alcanzando dimensiones no conocidas en ningún otro lugar", describió. Ya cuenta con el apoyo de 18.000 fundadores y funciona todo el año con actividades diversas.

Villaviciosa se incorporó en 2020 y desde entonces se han impulsado actividades culturales que desde Les Mariñes hasta la Villa permiten hablar ya "de una ruta de la poesía que no hace más que crecer". "Porque Villaviciosa, tierra vinculada a la cultura y con numerosas personalidades destacadas en este ámbito, como José Caveda y Nava o Víctor García de la Concha, no podía dejar de unirse a este proyecto", apuntó Vega. Tras los discursos, escritores, vecinos y escolares leyeron poemas propios y de otros autores. Al final se descubrió un monolito, donado por Teo y Gerardo Morís con una placa con un poema de Tuxa Villaverde.