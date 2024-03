Un archivo inédito del político llanisco Posada Herrera acaba en una subasta pública

"Archivo inédito de la Historia de España. Siglo XIX". Con ese atractiva indicación, la semana pasada salían a subasta en Madrid, a través de la empresa especializada El Remate, tres cajas con documentación del archivo personal de José Posada Herrera (Llanes, 1814-1885), destacado jurista y político español, de los más importantes que ha dado Asturias, ya que fue ministro de la Gobernación con O’Donnell y presidente del Consejo de Ministros entre 1883 y 1884, además de senador por derecho propio entre 1884 y 1885.

Posada Herrera, como bien se recordaba en el anuncio de la subasta, intervino en la redacción de las Constituciones de 1869 y 1876, y "a partir del año 1839 inicia una intensa actividad política que lo convierte en un testigo y protagonista excepcional de su agitada época", añadieron.

"Era un archivo grande, que contenía en tres cajas originales en buen estado de conservación unos 1.800 documentos y más de 300 notas", explican desde la casa de subastas. Documentos que incluían correspondencia política de toda España, así como textos relativos a las elecciones y a la Unión liberal.

La casa de subastas recibió el archivo a través de un librero de Madrid, con buenas relaciones en Asturias y Cantabria, conocido en El Remate por transacciones anteriores, y que se había hecho con el archivo "procedente de la venta de una biblioteca particular, nos dijo. Pero no sabríamos concretar mucho más", dicen los responsables de organizar la subasta que se llevó a cabo el jueves y acabó dando salida al archivo por 7.500 euros. Era el precio de salida y el que ofreció un particular que, sin embargo, no pudo llevarse el legado porque la Administración del Estado ejerció derecho de tanteo y se quedó con el archivo.

Desde El Remate desconocen si en este caso, como ocurre en otros, la compra por parte del Estado se hizo "con algún acuerdo previo para que ese depósito acabe en Asturias, o en la Biblioteca Nacional, o en algún archivo histórico. No lo sabemos. Sí es verdad que a veces el Estado hace la compra comisionada por alguna autonomía, como podía ser en este caso la de Asturias". Y podría ser que fuera así, ya que en Asturias había conocimiento previo de esa subasta. Al menos, el que fuera edil de Oviedo José Suárez Arias-Cachero lo había puesto en conocimiento, con antelación, del presidente regional, Adrián Barbón, del director del RIDEA y del empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez Simón.

"Supe de la venta por un catedrático de Prehistoria de Cantabria y yo se lo trasladé al Presidente y a algunas personas más, porque me parece muy importante prestar atención al patrimonio de la región. De hecho, ese es uno de los grandes problemas de Asturias, la poca sensibilidad que hay hacia nuestro patrimonio. Y si no, solo hay que recordar el caso reciente del derribo de la panera de Salas. Me parecía importante que este archivo pudiera estar en la región, y ojalá que lo esté. Si he ayudado a que sea así me daré por satisfecho", indicó.

