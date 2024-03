La interinidad en la plantilla del Principado, más cerca del 20% que del 8% exigido por la UE, avisan los sindicatos

Antonio Navarro, profesor de educación física en Secundaria, lleva 19 años de interino y hace dos años decidió iniciar una demanda por fijeza, al entender que su situación supone un claro abuso de la temporalidad por parte de la administración. De esos 19 años, cinco fueron en la misma plaza. El elevado volumen de la interinidad en la educación pública asturiana pone de relieve, a juicio de Navarro, una realidad: "Somos estructurales porque año tras año tienen que recurrir a la contratación de miles". De esos diecinueve años que lleva encadenando contratos, curso a curso, en la primera década se encontró con una traba para consolidar su puesto: "Cuando entré, no convocaron oposiciones hasta diez años después", comenta. No se presenta a este proceso de estabilización, aunque sí su mujer, también interina, aunque con menos años de vinculación laboral al Principado. Antonio Navarro no oculta sus críticas a este macroproceso de estabilización que "en modo alguno da respuesta a lo que ha sido un abuso, un fraude de ley por parte de la administración, como ha dictado en sus sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".