La obra del nudo de Serín en la "Y": todas las claves del nuevo retraso en una infraestructura vital para Asturias

Otro retraso en una obra de una infraestructura clave para las comunicaciones de Asturias. Los trabajos del nudo de Serín, en la autopista "Y", en dirección a Avilés, no estarán listos en el primer trimestre de este año, como así estaba programado inicialmente. Tampoco tienen fecha de finalización. Se trata de un retraso doble, puesto que la primera previsión era que estos trabajos, iniciados el pasado septiembre, durasen tres meses y estuviesen concluidos en diciembre. Van casi seis meses de demora. Las obras están provocando numerosas retenciones al tratarse de un punto crucial de "Y". Ayer mismo, hubo un importante atasco en esa zona y en los dos sentidos.

La causa del nuevo retraso es un problema "técnico", según informan fuentes del Ministerio de Transportes, responsable obra. Esa dificultad tiene que ver con "el suelo" y va a obligar a una modificación del plan trazado. Transportes insistió en que las obras no están paralizadas, ya que se sigue trabajando, y dice confiar en que el retraso sea "el mínimo imprescindible". Las mismas fuentes explicaron así: "A la vez que el hormigón recientemente extendido alcanza la resistencia necesaria, estamos estudiando la mejor solución para acometer la rehabilitación de los otros dos carriles ante los condicionantes detectados durante la ejecución del primero".

En estos momentos, en el desvío hacia Avilés desde Gijón, solo hay un carril habilitado. Lo mismo ocurre con los conductores que viajan de Oviedo hacia Avilés. Ambos tráficos se unen pasado el nudo, a unos 500 metros de la estación de servicio de El Montico, lo que ya de por sí genera un retraso. Además, los conductores se quejan de las dificultades para circular en ese tramo, entre bloques de hormigón e incluso haciendo una curva muy pronunciada. "Es tercermundista", resume un usuario que ayer mismo pasó por ahí.

En las últimas semanas, numerosos usuarios alertaron de la escasa actividad en la zona, de una cierta parálisis en la obra que el Gobierno central niega, aunque sí admite el imprevisto técnico que genera este nuevo retraso. "No están parados los trabajos", insisten en Transportes.

Este nuevo contratiempo en la "Y", unido a los últimos chascos en Asturias en materia de infraestructuras –el retraso en los trenes Avril para el AVE y la cancelación del víal de Jove– acrecentó la tormenta política sobre las comunicaciones. Adrián Barbón, presidente del Principado, apremió públicamente a la Delegación del Gobierno, encabezada por la socialista Delia Losa, a dar explicaciones: "Tiene que salir y explicar con los datos que tenga. Nosotros no tenemos información concreta y sin ella no voy a opinar", aseguró.

Delia Losa confiaba el pasado mes de enero en que la obra acabase en el primer trimestre, aunque dijo que había que tener "cautela" por "esta orografía que tenemos tan maravillosa, que siempre aparecen cosas...". Sus peores presagios se confirmaron ayer. Delegación del Gobierno no tenía previsto valorar lo sucedido, pero tras el aviso de Barbón, sí hubo una reacción, en la línea de la del Ejecutivo central. "El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está redactando un necesario modificado en la obra, ya que durante la reparación del primer carril se comprobó que es imprescindible ampliar el alcance de la misma por debajo de la explanada, al estar afectada de forma importante por el paso de las cargas acumuladas durante el tiempo que lleva en servicio esta infraestructura", concretaron estas mismas fuentes.

Este nuevo retraso provocó ayer muchas críticas en los grupos políticos de la oposición al Gobierno regional. "Sánchez y Puente son los verdugos de Asturias, con Barbón de centurión. El anuncio de la suspensión de las obras del nudo de Serín es otra patada más a esta región, que ya es más que despreciar a esta región. Los asturianos estamos pagando facturas de cuitas partidistas", afirmó Luis Venta, diputado del PP.

"Esto es un suma y sigue que vuelve a poner de manifiesto la total ausencia de capacidad del Gobierno de Barbón con Transportes", indicó Carolina López, portavoz de Vox.

Xabel Vegas, de IU-Convocatoria por Asturias, pidió "aclarar qué está sucediendo" con la obra de Serín, "paralizada sin que, hasta el momento se haya aportado información sobre cuánto tiempo se estima necesario para encontrar una solución y ponerla en práctica".

La diputada del grupo Mixto Covadonga Tomé, exigió "transparencia" al Ministerio y dijo que es la enésima decepción". Adrián Pumares, portavoz de Foro, afirmó: "A nadie puede sorprender los incumplimientos del ministerio de Transportes, pero es indignante que Adrián Barbón y el consejero (de Fomento) Alejandro Calvo estén pendientes de defender los intereses de Pedro Sánchez y Óscar Puente; es una vergüenza".

Indignación entre los transportistas: "Esto es una tomadura de pelo"

El nuevo retraso en las obras del nudo de Serín, en la autopista "Y", provocó ayer indignación entre los transportistas, que también se quejaron por la falta de información de administraciones, apuntando contra el Gobierno central y al Principado. "Solo nos enteramos por los medios de comunicación", clamó Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Transporte y Aparcamientos de Asturias (Asetra). "Esta es una obra que se supone que iba a durar unos pocos meses y ahora nos dicen que se paraliza y no sabemos ni por qué ni hasta cuándo. Esto es una tomadura de pelo total y ya es inclasificable", recalca De la Roza. Y añadió: "Yo no sé qué pasa, si es por la constructora o por qué, pero estamos hablando de unos trabajos que produce un trastorno enorme por el tráfico que se genera. Es un nudo central y por ahí pasa muchísima circulación".

Ovidio de la Roza pone el foco además en el perjuicio económico que supone para la actividad de los transportistas. "¿Cómo no va a suponerlo? Todo lo que sea un retraso respecto a nuestro trabajo conlleva que quizá no podamos cumplir con el cliente", asegura. "Dejan a los usuarios en una situación de indefensión total y sin ninguna capacidad. Y para el Principado parece que todo va bien, que no pasa nada", insiste.

"Llueve sobra mojado, no tiene un pase, era una obra que era para tres meses y van seis. Es una mala noticia", asegura, por su parte, Alejandro Monjardín, presidente de la Central Empresarial de Servicios Internacionales y Nacionales del Transporte (Cesintra). "Es una obra que era para tres meses y ya van seis. Empezamos con los trenes, seguimos con el vial de Jove y ahora esto, está claro que nos miró un tuerto", se lamenta el transportista. "Estamos hablando de que nos vamos a meter en verano y los trabajos en Serín van a estar sin acabar. Ese tramo tenía que estar bien estudiado y con los tres carriles ya funcionando", concluye el dirigente de los transportistas de Cesintra.