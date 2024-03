Empresarios y alcaldes exigen claridad sobre la obra del nudo de Serín de la "Y": el plazo que promete ahora el Ministerio

El nuevo retraso en la obra del nudo de Serín, en la autopista "Y" ha provocado una nueva ola de indignación y perplejidad alrededor de una infraestructura asturiana. En esta ocasión, el contratiempo afecta a un enlace clave para la comunicación de las dos principales ciudades, Oviedo y Gijón, con Avilés y la zona occidental. Alcaldes y empresarios piden explicaciones detalladas al Ministerio de Transportes tras esta nueva demora. La Delegación del Gobierno transmitió ayer el nuevo compromiso del departamento de Óscar Puente: el final de los trabajos en Serín para "el tercer trimestre del año" (entre julio y septiembre), sin precisar si el tramo quedará despejado y sin atascos para las semanas más intensas de la temporada de playas, especialmente problemática para el tráfico en la "Y".

El motivo del retraso –Transportes insiste en que la obra no está paralizada, aunque en las últimas semanas apenas se han visto operarios en la zona de trabajos– se debe a un problema imprevisto en el terreno. Al parecer, las características geológicas de la zona, arcillosa, complican el asfaltado y minan la consistencia del firme. El Ministerio de Óscar Puente insiste, en cualquier caso, en que se trata de un problema meramente "técnico", si bien de tal alcance que ha obligado a modificar el plan de la obra, realizada por la empresa TPF.

Los regidores de las principales ciudades, Oviedo y Gijón, reclamaron ayer plazos concretos para la conclusión de los trabajos y, sobre todo, el fin de esta obra.

"Esperemos que la obra del nudo de Serín se resuelva de la mejor forma y lo antes posible", aseguró Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo (PP).

Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón (Foro), fue muy dura con el Gobierno central. "Lo que está ocurriendo en Asturias, con especial incidencia en Gijón, en materia de infraestructuras es un agravio sin precedentes", aseguró sobre el retraso en el nudo de Serín, ubicado en territorio de Gijón. "Es necesario y urgente un frente común que exija al Gobierno socialista de Pedro Sánchez un trato a la altura del que se está dando a otros territorios que electoralmente rentan más", siguió Moriyón. Y apostilló: "Asturias no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos. Nos jugamos nuestro futuro en un contexto en el que no podemos esperar que nadie venga a defender nuestros intereses", recalcó.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (PSOE), prefirió no hacer declaraciones.

Por el lado empresarial, Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, opinó que el retraso "es una mala noticia" y conjeturó: "Según parece, hubo una mala programación". Paniceres pone el foco en que la obra del nudo de Serín "se ha eternizado y genera atascos". El presidente cameral cree que ello genera "incertidumbre y frustración entre los usuarios" y contribuye a "un círculo vicioso en el que estamos metidos en materia de infraestructuras". Paniceres demanda "claridad, plazos y certezas".

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, afirmó: "Una infraestructura estratégica de comunicación del centro de Asturias no puede ni debe, bajo ningún concepto, permanecer paralizada, dificultando el desplazamiento de ciudadanos, y, sobre manera, el desarrollo de la actividad empresarial". Baragaño insiste en que "ahora lo que corresponde es una inmediata, y a ser posible, definitiva solución a ese tramo crucial en las comunicaciones de Asturias, sin más improvisaciones ni dilaciones". El dirigente empresarial reflexionó: "Fue precisamente la apertura de la ‘Y’, en 1975, el primer paso de la conectividad de la singular área metropolitana de Asturias, como también debería hacerlo el metrotrén, cuya culminación esperamos que sea más pronto que tarde".

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, define lo ocurrido como "el enésimo contratiempo que sufre la región y que vuelve a coger por sorpresa a decenas de miles de usuarios del área metropolitana rehenes diariamente en la autopista ‘Y’". González expone que a los usuarios ya "no les sirve ninguna excusa que no sea una solución inmediata", e incide en que "la región no puede seguir siendo perjudicada por un ministerio (el de Transportes) que en los últimos tiempos se muestra ineficaz en sus actuaciones y lento en ejecutar soluciones a los repetidos retrasos de obras estratégicas y para la puesta en marcha de servicios vitales de movilidad".

Quinto choque en tres meses con el Gobierno central por las comunicaciones El nuevo retraso en la obra del nudo de Serín, en la autopista de la "Y", supone el quinto choque con el Gobierno central en tres meses a cuenta de las infraestructuras asturianas. Los problemas con el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, empezaron en diciembre, a raíz de las bonificaciones del Huerna, muy restrictivas, con escaso beneficio para los viajeros. Transportes prometió entonces dar una vuelta al sistema para que los descuentos llegasen desde el primer viaje, lo que todavía está pendiente. Después se produjo el conflicto por el tren madrugador. El Principado pidió un servicio de alta velocidad que llegase a Madrid en el entorno de las 9.39 horas, en línea con las aspiraciones de los empresarios, pero fue descartado inicialmente por Puente. Luego rectificó. Semanas después vino el chasco más sonoro con el aplazamiento sin fecha de la puesta en servicio de los trenes Avril, más veloces que los Alvia. Lo penúltimo fue la cancelación del vial de Jove en Gijón. Lo más reciente: el retraso en el nudo de Serín.

