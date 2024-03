Queipo (PP) reprocha la tardanza en las ayudas por los incendios: “Un año después el Gobierno regional no ha hecho ni las bases”

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado esta mañana en Taramundi los retrasos en las ayudas del Principado por los incendios que hace un año quemaron más de 32.000 hectáreas en Asturias, con el mayor impacto en concejos el occidente como Tineo y Valdés. “Las bases no están ni redactadas y ahora que la gente empieza a protestar, el Gobierno dice que están con ello”, valoró el también portavoz de los populares en el parlamento asturiano.

Queipo cuestionó que “las promesas grandilocuentes de Barbón no se han traducido en ayudas un año después y reprochó al Ejecutivo autonómico que “no es serio” que doce meses después de aquellos fuegos “todavía no se sepa cómo se van a estructurar y articular” dichas subvenciones. El Consejo de Gobierno anunció el pasado miércoles que lanzará en este primer semestre del año una convocatoria de ayudas directas por tres millones de euros, ampliables, ras confirmar que la consejería de Medio Rural está ahora “en la definición de las bases que regirán esta convocatoria”. A juicio del presidente del PP asturiano, la tardanza en materializar las subvenciones a los afectados “supone un incumplimiento más de promesas hechas en tiempo electoral”.

Álvaro Queipo también trasladó su “preocupación” acerca que el PSOE no se haya puesto en contacto con el primer partido de la oposición, “que representa a miles de asturianos” para dialogar sobre las 117 enmiendas a la ley de impulso demográfico que el grupo parlamentario popular ha registrado en la Junta General. “Hemos tendido la mano, pero nadie nos ha llamado para negociar. Pido al Gobierno que reaccione. Si es una ley prioritaria es conveniente que nos sentemos a negociar, a no ser que una vez más quiera aplicar el rodillo y se haga una ley que no tendrá efectos para los asturianos”, ha declarado el presidente del PP de Asturias. El objetico de las enmiendas de los populares, según su portavoz, "es mejorar una ley que según está ahora, en el proyecto, no tiene ningún efecto". La enmienda de totalidad a ley de impulso demográfico, que ha formalizado el grupo de Vos, se debatirá en el pleno de la Junta General el próximo miércoles. El resto de grupos registrado alrededor de 150 enmiendas parciales, de las que 117 son el PP.