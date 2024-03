Esta es la posición, según la UE, en la que se encuentra Asturias ante el cambio climático

Asturias se mantiene como una región intermedia de Europa en términos de desarrollo económico y tiene una de sus principales fortalezas como territorio en los menores impactos por el cambio climático. En cambio, sigue a la cola del país y de La UE en tasas de empleo y todavía está por debajo de la media en materia de innovación, un campo en el que está en clara desventaja con gran parte de las comunidades de España y de Europa.

Estos son algunos de los indicadores que revela el noveno informe de cohesión económica, social y territorial publicado esta semana por la Unión Europea, que alerta precisamente de que el cambio climático agravará las desigualdades regionales en el continente porque que afectará en mayor medida a las regiones costeras mediterráneas y sudorientales (Grecia y Turquía).

Escalón intermedio.

La Unión Europea clasifica a todas sus regiones en tres grandes categorías, en función de su desarrollo. Asturias no ha variado su posición respecto al anterior informe, publicado en 2022, y sigue con la calificación de región en transición, al tener un PIB per cápita comprendido entre el 75 y el 100 por cien de la media de la UE. Está en el mismo rango que Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, y por debajo de Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco, únicas autonomías españolas entre los territorios más desarrolladas del continente, con un PIB por habitante superior al cien por cien de la media de los 27 países que forman la UE. En el escalón más bajo de España (menos del 75 por ciento de la media europea) están Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Asturias está en la misma categoría que todas las regiones de Francia, excepción hecha de París y Ródano-Alpes (Lyon, Grenoble, Saint -Étienne), que forman parte del grupo de las más desarrolladas. En las dos últimas décadas, Asturias presenta un crecimiento regional de su PIB per cápita por debajo de la media europea y por encima de la media de España.

Tasa de empleo, a la cola de Europa.

Uno de los indicadores más negativos de Asturias es el relativo a la tasa de empleo, el porcentaje de personas de 20 a 64 años con empleo, que se sitúa por debajo del 66 por ciento, el menor de España junto a Extremadura y Andalucía. El Principado tiene la peor tendencia de toda la cornisa cantábrica, ya que Galicia está un escalón por encima, con una tasa entre el 66 y el 70 por ciento, mientras que Cantabria y el País Vasco presentan una media comprendida entre el 70 y el 74 por ciento, muy cercana a la del conjunto de Europa, que se sitúa en el 74,6 por ciento de nivel de ocupación. En España, los niveles más altos de empleo, según este informe, están en Madrid, Aragón, Cataluña y La Rioja. El Principado se encuentra a la cola de Europa es este indicador, en una situación análoga a la de las regiones del Sur de Italia (Nápoles, Calabria, Basilicata), las islas de Cerdeña y Sicilia y como regiones de Grecia, Rumanía y Hungría.

La más fuerte ante los efectos del cambio climático.

El noveno informe sobre la cohesión económica, social y territorial revela tanto debilidades como fortalezas de cada región de la Unión Europea. Uno de los indicadores en los que Asturias sale mejor parada es el que analiza los riesgos que entraña el cambio climático, tanto en términos económicos como de exposición de la población a fenómenos derivados como inundaciones, sequía o incendios. El estudio pone como ejemplo que las inundaciones de 2021, como consecuencia de las lluvias que azotaron la frontera entre Bélgica y Alemania, causaron daños por un valor de más de 34.500 millones de euros, mientras que las inundaciones del pasado año en la región italiana de Emilia-Romaña generaron pérdidas de 8.500 millones de euros. "Unos costes que demuestran la vulnerabilidad de las economías nacionales y regionales a fenómenos meteorológicos externos", señala el informe de Bruselas. El estudio realiza una proyección de posibles escenarios hasta el año 2050 en función de la subidas de temperatura y sitúa a Asturias como la autonomía de España con los menores costes económicos adicionales por el cambio climático, en una horquilla entre el 0 y el 0,5 por ciento de su producto interior bruto, un escenario que solo ofrece Cantabria en el conjunto de España. Los rigores asociados al cambio del clima, como el efecto de incendios, inundaciones en infraestructura o edificios, pasarán más factura en las comunidades vecinas de Galicia, hasta unos 500 millones de euros anuales, ya que podrían equivaler a entre el 0,5 por ciento y el 1 por ciento del PIB. En este indicador también se tiene en cuenta el impacto que las altas temperaturas tienen sobre pérdidas en la productividad laboral. El estudio prevé un impacto similar al de Galicia para las regiones de Castilla y León y todavía lo presume mayor para el resto del país, alcanzando una repercusión de hasta el 2,5 por ciento adicional sobre el PIB en las regiones del Mediterráneo y de la mitad sur de España.Un total de 1.152 regiones de Europa deberán afrontar costes adicionales superiores al 2% del PIB regional

La menor exposición para la población y la mortalidad más baja.

La Unión Europea también ha calculado la exposición de la población a los fenómenos asociados al cambio del clima mediante el impacto de las inundaciones fluviales o costeras, tormentas, estrés hídrico o incendios forestales. Asturias vuelve a aparecer como la región con un índice más bajo, con una previsión de que dichos fenómenos afectarán a menos del 10 por ciento de su población, el mismo porcentaje que en Cantabria o Vizcaya. En cambio, en Galicia, ese riesgo de exposición estaría entre el 25 y un 50 por ciento de la población. En el resto del país, se dispara, ya que las altas temperaturas podrán llegar a afectar a una horquilla de entre el 50 y el 75 por ciento de los habitantes. Asturias tiene los mismos niveles de exposición que las regiones del norte de Europa. El Principado, asimismo, presenta las previsiones más bajas de mortalidad por temperaturas inferiores o superiores a las óptimas, con menos de mil muertes anuales por exceso.

Reorientación del turismo.

El informe también considera "probable" que el impacto del calentamiento global sea significativo en el sector. "Conducirá a una reorientación del turismo", apunta. Un aumento de la temperatura de tres grados centígrados "reducirá el número de turistas de verano en las regiones costeras del sur casi un 10 por ciento y aumentará los de las regiones costeras del norte entre un 5 y un 7 por ciento".

Gran margen de mejora en materia de innovación.

Los indicadores de la Unión Europea destacan la brecha persistente en el terreno de la innovación, así como su papel clave en el desarrollo regional. Asturias está en el escalón bajo de "regiones moderadas en innovación", la misma posición que tienen Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Andalucía y Murcia. Solo están por debajo en este campo Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que Galicia y Aragón están ligeramente por encima. La Comunidad Valenciana está en el siguiente grupo (innovación moderada positiva), mientras que Madrid, Cataluña y Navarra están en el grupo de regiones "innovadoras fuertes". El liderazgo dentro de España en este indicador le corresponde al País Vasco. El informe destaca que "las estrategias de especialización seguirán siendo el requisito clave para el apoyo de la política de cohesión en materia de investigación e innovación". En el periodo 2021-2027, están programados 34.500 millones de euros para apoyo a la inversión en innovación, con atención preferente a la economía digital y verde, el hidrógeno, la bioeconomía, la atención médica y la inteligencia artificial.

