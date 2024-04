Dos directores del instituto de Luarca, a juicio por presunta obstrucción a la justicia

Lío judicial alrededor del Instituto de Enseñanza Secundaria Carmen y Severo Ochoa de Luarca (Valdés). El actual director del centro y concejal del PSOE en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdés, Jesús Fernández , "Susi", tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentarse a un juicio por un presunto delito de obstrucción a la justicia. Otro profesor y exdirector del instituto, José Ignacio Nieto, también se enfrenta al mismo proceso penal como acusado por el mismo delito.

El origen del conflicto se remonta al año 2019 y parte de la denuncia que puso contra ambos un antiguo profesor que ya está jubilado. Este docente declaró en febrero de 2019 como testigo en el Juzgado de instrucción de Valdés en relación a una denuncia presentada contra otro profesor por un supuesto caso de acoso a una de las alumnas del centro. En ese testimonio, declaró que, "por referencias", era conocedor de prácticas inapropiadas del profesor denunciado. En la declaración, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, se alude a comportamientos como "sacar constantemente a la pizarra a esa alumna, mirándole el trasero y los pechos y poniéndole la mano por el hombro". Según aseguró el ahora denunciante en sede judicial, conocía esos comportamientos a raíz de lo que le había dicho previamente otra educadora.

Pocos meses después, en mayo del 2019, el profesor que declaró como testigo fue citado a una reunión en el centro educativo por los ahora acusados, José Ignacio Nieto, por aquel entonces director del instituto, y Jesús Fernández, que era jefe de estudios y es director desde el año 2021, cuando sustituyó a Nieto.

Se trataba de cumplimentar la evaluación docente, un trámite habitual en los institutos que se realiza anualmente y que tiene varios apartados. El conflicto estalló a la hora de abordar el parámetro relativo a "mayor dedicación al centro", que fue valorado negativamente por el entonces director, José Ignacio Nieto. El profesor quiso saber entonces el motivo de esa calificación y, según su relato, e contestó que se debía a su anterior declaración en las diligencias del caso del acoso anteriormente citado. En esa reunión, el director del instituto le habría acusado de declarar en contra del equipo directivo del centro ya que, según él, el profesor habría dicho que los gestores del instituto eran conscientes de los comportamientos de aquel docente y no habían hecho nada por evitarlo. En esa reunión de evaluación, Jesús Fernández, ahora director y también acusado, no intervino y se limitó a rellenar el acta actuando como secretario. El ahora demandante interpretó aquella mala calificación como un acto de represalia por su declaración anterior.

Tras aquel encuentro, el profesor acudió al Juzgado de instrucción de Valdés y presentó una denuncia contra José Ignacio Nieto, al considerar que podría haber sido autor de un delito de obstrucción a la justicia. En aquel momento, el profesor no incluyó en la denuncia a Jesús Fernández, aunque luego sí pidió ampliarla para integrar también al entonces jefe de estudios.

La denuncia, en cualquier caso, fue archivada por el juzgado de Valdés en septiembre del 2022. Pero la Audiencia Provincial de Oviedo decidió meses después estimar el recurso de apelación que interpuso el profesor y abrir juicio oral al jefe de estudios y al director, lo que fue conocido esta misma semana.

La Audiencia explicó en un auto que el "sobreseimiento provisional de las actuaciones" que había decretado el juzgado de Valdés se realizó "erróneamente". Los dos directivos del centro sostuvieron que la evaluación docente se había hecho de forma correcta, motivo por el cual no habría lugar a la denuncia.

La Audiencia consideró en cambio que "no constan datos que avalen lo manifestado por los investigados, y sí datos que, de forma indiciaria (...), parecen respaldar la versión del apelante, lo que obliga a revocar el sobreseimiento decretado en la instancia".

Los dos acusados, pues, se tendrán que sentar en el banquillo acusados de un presunto delito de obstrucción a la justicia. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos dos años de prisión. La acusación particular eleva la petición a tres años y seis meses.

Jesús Fernández atendió ayer la llamada de LA NUEVA ESPAÑA y aseguró estar tranquilo ante la celebración del juicio, que todavía no tiene fecha. "El proceso hay que verlo, como en ocasiones anteriores, como una oportunidad de explicarse y dar la versión propia ante una denuncia acusatoria", aseguró Fernández, que en el inicio de todas las diligencias acudió como testigo, luego pasó a investigado y ahora es acusado. Fernández no tomó partido en la reunión que propició todo este proceso y, según asegura, solo "cumplió sus funciones como secretario". El ahora director y concejal espera defender su inocencia en el juicio y recalca que "no he presionado a nadie ni he obstruido ningún proceso abierto".

José Ignacio Nieto, el otro acusado, no contestó a la llamada de este periódico para conocer su versión sobre lo sucedido.

