El Principado asegura que los retrasos por las exigencias ambientales "han mejorado el proyecto" de demolición del viejo HUCA

La recuperación de la parte del viejo HUCA propiedad del Principado tiene el expediente “prácticamente concluido”, redactados “el proyecto, la memoria y los pliegos” y pendientes únicamente los informes de los órganos de control para que el proyecto sea elevado al Consejo de Gobierno y se autorice el inicio la contratación. El informe de situación fue actualizado en estos términos por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, interpelado este martes por el diputado de Vox Gonzalo Centeno en la sesión de control al Gobierno en la Junta. A la mención de los abundantes retrasos que acumula la intervención replica Peláez buscando un lado positivo, admitiendo “retrasos motivados por la ley calidad ambiental y las exigencias de la UE”, pero sosteniendo que todo ese proceso “ha mejorado el proyecto, que es ahora sostenible desde punto de vista medioambiental", que "va a permitir reutilizar y recuperar los materiales y va a suponer que se le va a dar una segunda vida a los residuos como ejemplo de economía circular". Por si fuera poco, todo este largo proceso también "va a tener un impacto positivo en el coste del proyecto, porque va a permitir recuperar en parte el importe por la reutilización de las mercancías”, remata Peláez.

Cuando el diputado interpelante hizo mención al más reciente escollo medioambiental de este camino, la detección de abundantes cantidades de amianto y otros materiales contaminantes de los que será necesario deshacerse con un ambicioso plan de reciclado de residuos, el Consejero no cejó en su defensa de un proyecto que “contempla la eliminación del material no aprovechable en condiciones de seguridad”. “Asumismos la responsabilidad sobre nuestra parcela“, añadió, „pero no ignoramos que hay un problema para toda la ciudad y la región y también la asumimos“, reseñó. „Por ello, de la mano de la Universidad, hemos solicitado la adscripción de parte de la finca de la Tesorería General de la Seguridad Social para que se instale allí un nuevo campus“. La entidad ha respondido con „una serie de requerimientos a la Universidad“ que la institución académica „ya ha contestado y ahora es la Tesorería la que debe dar carpetazo al expediente con la adscripción de esos terrenos e inmuebles a la Universidad“, concluyó. El resto de su alegato dejó a la cámara pendiente de la primera reunión de la comisión constituida con el Ayuntamiento de Oviedo para buscar soluciones para el viejo HUCA y a la que asistirán el lunes, junto a Peláez, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Borja Sánchez.

Centeno, por su parte, había expuesto sus dudas de que ninguna empresa vaya a decidir acometer esta actuación “con estos costes” y había lamentado que la recuperación de la parcela del Principado vaya a ser “un parche”, dado que “lo de alrededor va a estar parado”. “Se han topado con la economía sostenible y con la Agenda 2030 para demoler el viejo HUCA”, remató.

