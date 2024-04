El Principado se declara "absolutamente escéptico" de lo que diga el Ministerio de Transportes sobre los trenes

"Como ya manifestó el Presidente (Adrián Barbón) somos absolutamente escépticos de lo que diga el Ministerio de Transportes". Así se ha pronunciado el Consejero de Hacienda y portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Peláez, esta mañana en Luarca sobre los planes del departamento que dirige Óscar Puente y que ha adelantado LA NUEVA ESPAÑA respecto a la implantación de la alta velocidad en la región. Esto pasa, según el Ministerio, por empezar la venta de plazas para los trenes Avril -los más veloces- el próximo 18 de abril para tenerlos ya circulando por la variante de Pajares a partir del 21 de mayo.

Pero después de tantos anuncios, algunos incumplidos, en el gobierno de Adrián Barbón no se fían del Ministro Puente. "Los asturianos tenemos que recuperar la confianza en el Ministerio a través de hecho concretos que tienen que cumplir", subrayó el Consejero Peláez a preguntas de los periodistas sobre la venta de billetes. "Efectivamente parece que se van a poner en venta, pero no sabemos cuándo van a llegar los trenes". El portavoz del ejecutivo regional insistió en el escepticismo de los socialistas asturianos: "Hasta que no lo veamos no lo vamos a creer. Tienen que cumplir para que volcamos a creer en él".

Así las cosas, mientras el empresariado asturiano celebra que haya un horizonte despejado para que los trenes más rápidos circulen por Asturias, el Gobierno asturiano no oculta sus dudas sobre el compromiso de Transportes, al igual los partidos de la oposición.