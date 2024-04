Arranca la campaña de las elecciones a Rector en la Universidad de Oviedo: los candidatos ya chocan en sus diagnósticos

Ignacio Villaverde presidió este miércoles el último Consejo de Gobierno de su actual mandato al frente de la Universidad de Oviedo, ya que hoy mismo se inicia la campaña electoral para elegir nuevo rector, el próximo 25 de abril. Villaverde dirigió en funciones un consejo limitado en su orden del día, tal y como estableció la Junta Electoral Central el pasado lunes, después de que José Manuel Cueva Lovelle, el otro aspirante al rectorado, pidiera sin éxito suspender la reunión por electoralista.

Los componentes del consejo –rector, gerente, secretario general y 50 miembros de todos los sectores de la institución– dieron el visto a varios acuerdos de los que Ignacio Villaverde tuvo que justificar la urgencia de ser tratados, como estableció la Junta Electoral. Entre los mismos figura la convocatoria de ayudas de 1,9 millones de euros ligadas al Plan propio de Investigación de la Universidad. Para la realización de tesis doctorales hay una dotación de 1.683.135 euros; para apoyo de grupos de investigación serán 225.000 euros; mientras que los fondos para potenciar unidades de excelencia entre los institutos y los centros universitarios de investigación ascienden a 100.000 euros. Su reparto será en régimen de concurrencia competitiva.

Otros trámites que urgía sacar adelante son la propuesta de oferta de plazas y reserva correspondientes a los distintos cupos de acceso para el inicio de enseñanzas universitarias oficiales de grado para el próximo curso. También se dio luz verde al procedimiento de solicitud de plaza y períodos de matrícula.

Hay que tener en cuenta que el consejo de gobierno universitario se celebra habitualmente una vez al mes y éste ha sido el último antes de finalizar el curso lectivo, el próximo 4 de mayo, de ahí la necesidad de concretar plazas y calendarios para el próximo.

Por la izquierda, Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes; Pedro Alonso, vicerrector de Profesorado; José Antonio Díaz Lago, gerente; Humberto Rodríguez Solla, vicerrector de Relaciones Institucionales y Coordinación; Ignacio Villaverde, rector; Irene Díaz, vicerrectora de Investigación; José Miguel Arias, vicerrector de Gestión Académica y Ángel Espiniella, secretario general, al inicio de la reunión del consejo de gobierno de la Universidad, en Oviedo. / David Cabo

El consejo dio además luz verde a la revisión del Protocolo de Prevención del Acoso en la Universidad de Oviedo. El nuevo incluye que se activará "en caso de acoso moral, sexual y/o por razón de sexo, lugar de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción y opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación económica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" en el ámbito universitario.

Se aprobaron además cambios en los plazos para hacer frente al gasto derivado de la contratación laboral temporal de los beneficiarios de las convocatorias de ayudas "Ramón y Cajal" y de Proyectos de Generación del Conocimiento, ambas de la Agencia Estatal de Investigación; la concesión de Venia Docendi el próximo curso al profesorado de los centros docentes adscritos a la Universidad; el reglamento para los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes y de provisión de plazas de personal docente e investigador; y la modificación de los planes de estudios del programa de doctorado en síntesis y reactividad química y en Ciencias de la Salud.

Los candidatos

Villaverde quiere llevar a cabo un profundo cambio en la docencia

"Urge una reflexión sobre cómo queremos enseñar", dice el Rector en funciones, que huye de la etiqueta de favorito

Ignacio Villaverde (Gijón 1965), que aspira a su reelección como Rector de la Universidad de Oviedo en las elecciones del próximo del próximo 25 de abril, huye de la etiqueta de favorito que le otorga buena parte del entorno académico. "Siempre digo que uno es favorito cuando gane las elecciones. Lo demás es muy aventurado", asegura el rector en funciones y catedrático de Derecho Constitucional en el arranque de la campaña, que oficialmente empieza este jueves 11 de abril.

El gijonés presenta esta tarde su programa y asegura que llevará a cambio un cambio profundo en la docencia si sale reelegido: "Pondremos en valor nuestros logros de este mandato, que son importantes, y sobre todo queremos escuchar a la comunidad universitaria. Este proyecto es para ellos", recalca Villaverde, que afronta la campaña con un "equipo muy motivado". Y explica por qué. "Esto (su etapa al frente de la institución académica) fue una aventura de unas cuantas personas en 2021 y seguimos muy comprometidos con el proyecto y con ganas".

El dirigente no siente que hayan faltado cosas por hacer, pero insiste en que si sale reelegido apostará por "culminar algunas de las cuestiones que tenemos bien enfocadas, como internacionalización, transferencias o políticas de profesorado". Villaverde, eso sí, centra el tiro en lo que a su juicio es la apuesta más importante que tiene que abordar la Universidad en los próximos años. "Le ha llegado su momento y urge ya una reflexión colectiva sobre cómo queremos enseñar y sobre qué aprenden nuestros estudiantes". Y concreta: "Tenemos que analizarlo en un sentido global, no únicamente en los planes de estudio. En esencia: tenemos que devolver a los estudiantes la confianza que nos dan y que ellos mismos se sientan parte importante de su proceso formativo. Todo ello está relacionado con la transformación indispensable que queremos llevar a cabo en ese sentido" El rector en funciones insiste: "Tenemos que repensar la enseñanza en las aulas de otra manera, para facilitar la metodología y tener una buena formación. Hay que decir: ‘¿Por qué no ser mejores? Y esto, sin duda, es una reflexión que debe hacerse el conjunto de la Universidad".

Villaverde, se ha dicho, no se ve como favorito frente a Juan Manuel Cueva Lovelle y además dice que le "preocupan" esos mensajes que le otorgan ventaja porque pueden provocar una "desmotivación" de cara a los comicios. El catedrático de Constitucional pide una gran participación. "Lo que me importa es que la comunidad universitaria vote, que participe. Tenemos un gran sistema que permite que sea la propia comunidad la que lidere este proceso y para mí eso es lo importante".

Villaverde asume a su pesar que su mandato ha estado marcado por el polémico traslado de la Escuela de Minas a Mieres desde Oviedo y un choque que todavía colea con el Ayuntamiento de Oviedo. El rector en funciones espera que en el próximo mandato este asunto quede zanjado, aunque recalca que el debate suscitado ha sido "más externo que interno, ya que la comunidad universitaria lo asumió y se interiorizó sin ningún tipo de fractura". Le quita hierro y asegura que "la comunidad universitaria lleva meses o incluso más de un año enfrascada en otro tipo de situaciones y retos, aunque evidentemente el traslado de la Escuela de Minas es un debate externo que quizá haya ensombrecido otras cosas".

El rector en funciones aprovecha el arranque de la campaña para "contestar" a Adrián Barbón, presidente del Principado, que con ironía tildó el adelanto electoral de Villaverde como una "jugada típica de "House of Cards", en referencia a la serie de televisión protagonizada por Kevin Spacey, que da vida a un político demócrata y sus maniobras para llegar al poder. "Replico amistosamente: yo soy del ‘Ala oeste de la Casa Blanca’", contesta Villaverde, en referencia en esta ocasión a la serie de Aarón Sorkin, que se centraba en el día a día del presidente de los Estados Unidos.

El gran objetivo de Lovelle pasa por llegar a 300 millones de presupuesto

El catedrático y candidato defiende que la Universidad "no puede financiarse mediante el bolsillo de los estudiantes"

"La Universidad de Oviedo necesita como mínimo 300 millones de euros anuales. Sin un presupuesto digno no pueden plantearse un plan estratégico de calidad para profesorado ni personal administrativo ni para ayudar a los estudiantes". Juan Manuel Cueva Lovelle (Oviedo, 1958), catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos, encara este mediodía, en la Escuela de Ingeniería Informática, el comienzo de su campaña electoral por la que opta a convertirse en nuevo rector de la Universidad de Oviedo. Lovelle, que lleva ligado a la institución académica durante casi cuatro décadas, se muestra sabedor de que representa una candidatura que atraerá al "voto desencantado con la gestión del actual rector". El Catedrático de Informática abre hoy el telón de la campaña "jugando en casa" y presentará por primera vez su programa, el cual ha preparado junto a su equipo durante las últimas semanas tras la convocatoria de elecciones el pasado mes de marzo. Entre los principales puntos, Lovelle y los suyos subrayan el apartado presupuestario como la piedra angular de su programa. "La Universidad necesita un presupuesto digno. El Principado debe administrar muy bien los impuestos de los asturianos, pero nosotros debemos demostrarles que esos fondos son una inversión a futuro para la región", comenta Lovelle, que fija en 300 millones anuales el montante necesario, una cantidad que supondría un nuevo techo financiero para la Universidad, que para 2024 cuenta con 245,8 millones, un récord en su historia. Sin embargo, Cueva Lovelle considera que "es necesario" incrementarlo para "afrontar los problemas" de mantenimiento de infraestructuras, de organización del personal técnico de gestión y de administración y servicios y "para ayudar a los estudiantes" en sus investigaciones. En ese sentido, Lovelle criticó que la última negociación del presupuesto generó "graves problemas" en la Universidad. En concretó se refirió a la "escasa" contratación de profesorado y la "poca perspectiva" para que este se quede. "Se ha ido a lo mínimo, a cubrir lo básico. Pero tenemos un problema de edad, necesitamos profesores que sean relevo generacional. Hay que captar e ilusionar para que se queden e investiguen" señala Lovelle, que añadió: "la situación en cuanto a investigación es la más grave de la historia de la Universidad de Oviedo desde que formo parte de ella". Sobre los estudiantes, Cueva Lovelle señala que estos "demandan desde hace mucho tiempo" una reforma del precio de las segundas matrículas. "No es algo nuevo", reitera Lovelle, que critica que la Universidad y el Principado "presuman" de que la matrícula asturiana es la más económica. "La más barata es la de Galicia y después, sí, la de Asturias. Sin embargo, se oculta que es tan sólo la primera, mientras que las segundas y siguientes tienen penalizaciones muy fuertes. La Universidad no puede financiarse mediante el bolsillo de los estudiantes por un tropezón en una asignatura", critica. Además, Lovelle denuncia que esta medida "perjudica como siempre" a los estudiantes de menor nivel adquisitivo. El candidato, además, recalca la necesidad de reformar los planes de estudios, la mayoría "estancados" desde la adecuación de 2009 para el Plan Bolonia. Por ello, Cueva Lovelle apuesta por "impulsar la revisión" de los planes para "intentar modernizar todas las carreras "en la medida de lo posible". "Una universidad no puede ser estática, sino dinámica", recalca Lovelle, que plantea también la posible ampliación de la oferta educativa de la entidad académica.

Suscríbete para seguir leyendo