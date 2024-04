La flexibilización de las causas para desheredar, vista desde el Supremo

La magistrada de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo, María Ángeles Parra, dio este viernes una conferencia, organizada por la cátedra de derecho notarial de la Universidad de Oviedo, sobre qué puede hacer un padre para desheredar a los hijos que "pasan, no les hacen caso o les maltratan psicológicamente". Esos supuestos no están recogidos en el Código Civil, de ahí que "la jurisprudencia lo que hace es flexibilizar las causas de desheredación, dentro de la legalidad, porque los jueces tienen que interpretar las normas, no pueden inventarse un derecho nuevo". En la actualidad, la Comisión General de Codificación estudia la reforma de esta materia.