"Los acuarios ayudan mucho a conocer los hábitats marinos"

Susana Acle Olivo, responsable de Veterinaria e Investigación en el Bioparc Acuario de Gijón, hablará hoy en la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA sobre los acuarios del siglo XXI y su compromiso con la biodiversidad. En 2023, Susana Aclee fue nombrada una de las cincuenta personas más influyentes del mundo en el sector de zoos y acuarios por la revista "Blooloop".

–El Bioparc Acuario de Gijón es un mundo submarino en sí mismo. A priori no parece sencillo coordinar unos servicios veterinarios para tantos y tan diversos habitantes. ¿Qué es lo más complicado?

–Es cierto que es complicado, pero eso lo hace más motivante. Todos los días son distintos, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Desde luego, no tiene nada que ver tratar a un tiburón con un problema, a un caballito de mar, a una tortuga o incluso a un coral. Se trata de un trabajo en equipo, donde todos aportamos, aprendemos e intentamos solucionar los problemas.

–Le apasiona su profesión. ¿Por qué se hizo veterinaria?

–Absolutamente. Desde muy pequeña me encantaban los animales, la naturaleza, el mar, también la educación y el cuidado del medio ambiente. A día de hoy, el concepto de "One Health" está mucho más extendido, una única salud que engloba salud humana, salud ambiental y salud animal. Hace años no era así y, a pesar de todo, la verdad es que a mí ya me gustaba justamente esta mezcla de ideas o conceptos tan interrelacionados.

–¿Y la vocación por el hábitat marino?

–Siempre me llamaron muchísimo la atención los animales marinos. Me encantaba bucear con gafas y tubo o buscar en los pedreros estrellas o peces pequeños que quedaban escondidos cuando bajaba la marea. Cuando fui un poco mayor saqué el título de buceo y entonces vi lo que realmente hay bajo el mar, que es impresionante. Durante mis estudios de Veterinaria ya soñaba con la posibilidad de trabajar en un acuario, al principio sin tener muy claro que es lo que se hacía.

–¿Un acuario es una réplica del medio natural o es otra cosa?

–Un acuario ayuda mucho a conocer en qué consisten los distintos hábitats marinos. Sí que podemos considerar que son recreaciones de pequeños ecosistemas que albergan especies compatibles entre sí y viven en equilibrio. Y lo más importante es que nos permiten mostrar a todos los visitantes esos peces o invertebrados, eso que hay bajo el mar, que de otro modo no podrían conocer. No todos podemos viajar a las islas del Índico, por ejemplo, a ver un arrecife de coral.

–Algo que suscita curiosidad es el modo en que consiguen y transportan peces de latitudes lejanas...

–La verdad es que cada vez trabajamos más en red entre los acuarios, en nuestro caso de Europa, y en reproducir las especies en nuestras instalaciones, y a partir de ahí intercambiarlas con otros que son capaces de reproducir otras distintas. De este modo, evitamos recurrir a tener que traer especies de muy lejos. Es cierto que entre los acuarios se realizan de manera habitual transportes de animales. De manera muy controlada. Por un lado, hay empresas que se dedican a ello de manera específica;_por otro, nosotros mismos podemos hacerlo siguiendo normativas de bienestar animal. Los animales viajan en su medio acuático sin problema y llegan a nuestra instalación de cuarentena donde son recepcionados, aclimatados y con los cuidados recibidos por el equipo, se adaptan perfectamente a su nueva instalación.

–¿Cuál o cuáles son sus preferidos del acuario?

–¡Esto es muy complicado! ¡Tengo muchos! Me encantan todos los peces tropicales porque son increíbles los colores y formas que tienen. El pez vaca es espectacular, o el mero de Grace Kelly. Me impresionan los bancos de peces pequeños, cuando nadan todos juntos; los meros, que son muy curiosos; por supuesto, los tiburones de todas las especies, o nuestra tortuga boba, que se recupera aún en el Centro de Recuperación de Animales Marinos del Principado, y podría seguir…

–Cuando hablamos de fauna casi nunca pensamos en mares y ríos. ¿Hace falta más educación en ese ámbito?

–Hace falta educación siempre, en mares y ríos por supuesto. Pero es que además es tan interesante y se puede hacer de una forma tan entretenida. Nuestro equipo de educación hace una labor fantástica. Merece la pena escuchar lo que cuentan en las visitas guiadas y charlas. La labor divulgativa que se hace desde un acuario es sin duda una de nuestras señas de identidad.

–¿Cómo se trabaja desde un acuario por la conservación de las especies?

–Es uno de sus tres objetivos prioritarios: conservación , educación e investigación. Los tres están muy conectados. El hecho de mostrar animales, en algunos casos en peligro de extinción, hablar de sus hábitats, de sus amenazas, ya es en sí mismo una labor de conservación, del medio ambiente y de las especies. Trabajar en distintos proyectos directos relacionados con la conservación in situ o ex situ, la reproducción de especies en nuestras instalaciones;_la creación de un centro de recuperación de animales marinos;_las exposiciones que presentamos, que han sido seleccionadas para tener un impacto educativo, de divulgación y de conservación importantes… Todo nuestro trabajo diario está enfocado a este objetivo.

–¿De qué va a hablar en la Semana de la Ciencia?

–La idea de la charla es exponer el trabajo que hacemos en los acuarios en la actualidad y concretamente en el Bioparc Acuario de Gijón. Somos mucho más que un lugar de exposición de animales, somos un centro que trabaja en la conservación, la divulgación y la investigación del medio marino y del medio ambiente en general. Me gustaría mostrar el trabajo que se hace y que el público no puede ver cuando nos visita. El mantenimiento de todas las especies del acuario supone un control diario máximo por parte de un equipo de profesionales que mantiene los máximos estándares de bienestar animal, en cuanto a, por ejemplo, calidad de agua, de alimento enriquecimiento ambiental etc. Además, me gustaría contar los proyectos de conservación, de divulgación o de investigación en los que estamos trabajando desde hace un tiempo.

–¿Qué le parece esta iniciativa del periódico?

–Sólo puedo tener palabras positivas. Creo que hace falta divulgar la ciencia, tanto como promover la ciencia y la investigación en sí mismas. Es necesario llegar a toda la ciudadanía, así que la posibilidad de hacerlo desde este medio creo que es una iniciativa fantástica. Y además exponiendo temas tan variados como interesantes. Hace poco leí que "la divulgación científica contribuye a que seamos más críticos y más libres"; no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación; y la Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA está justamente alineada en conseguir este propósito.