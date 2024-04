Los dos candidatos a rector de la Universidad avanzan las principales propuestas de sus programas, antes del debate decisivo en LA NUEVA ESPAÑA

Queda una semana para que la comunidad universitaria asturiana decida quién será su nuevo rector. El 25 de abril, un total de 23.266 personas están llamadas a elegir en las urnas la persona que gobernará en la Universidad de Oviedo en los próximos seis años. Los dos aspirantes, Ignacio Villaverde y José Manuel Cueva Lovelle, culminarán sus campañas el próximo lunes, 22 de abril (19.30 horas), en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, con un debate en el que defenderán sus respectivos programas. En esta página se recoge un avance de las principales propuestas que ambos candidatos llevan en sus programas.

Villaverde carga contra la burocracia

El rector en funciones cree que se puede reducir el papeleo con más tecnología

Xuan Fernández

"Si revalidamos el mandato el día 25, lo primero que tiene que hacer el equipo es una hoja de ruta donde tenemos que fijar temas para el debate y la reflexión. Necesitamos un punto de partida". Ignacio Villaverde, rector en funciones, insiste en cada acto de campaña que llevará a cabo, si sale reelegido como máximo dirigente de la Universidad de Oviedo, una profunda remodelación sobre la docencia. Según asegura, "no nos podemos quedar anclados en el pasado".

El catedrático de Derecho Constitucional cree que los tiempos han cambiado, y por consecuencia, deben cambiar también las maneras de enseñar. Aunque es cauto. "No tengo ninguna decisión tomada, si me preguntas qué hay que hacer todavía no lo tengo claro", respondió recientemente en el Aula Magna del edificio histórico de la Universidad, durante el lanzamiento de su programa.

Villaverde también hizo referencia en varias ocasiones a otro de los grandes problemas que, a su juicio, tiene la institución académica, que no es otro que la carga burocrática. El Rector ha llamado a "reducirla aprovechando nuevas herramientas". Una de ellas, según asegura, es la inteligencia artificial que, ha repetido, "es una oportunidad, no una amenaza". Otro tema recurrente en el plan de Villaverde es la gestión de las infraestructuras, con el traslado a El Cristo como parte central de sus intervenciones. Aunque hay letra pequeña. El Rector es consciente de que el mismo durará años y "mientras tanto la Universidad no puede detenerse".

El gijonés también hace mucho hincapié en la creación de grados atractivos, que pueden servir para captar estudiantes y también para frenarla marcha de los que ya están. Cree Villaverde que es probable que haya que apostar por una oferta fuerte de máster de posgrado, para él una clave.

Otros asuntos claves del programa de Villaverde tienen que ver con la gestión del personal propio de la entidad. El rector en funciones ha prometido firmar el programa del teletrabajo en la Universidad, algo que quedó pendiente al final de su mandato. Villaverde se ha comprometido a que, de salir elegido, ese programa estará operativo en la primera semana de su nuevo mandato. Al igual que un plan de conciliación entre vida personal y laboral de los trabajadores de la Universidad, algo que también prometió el rector en funciones.

Ignacio Villaverde Docencia. El rector en funciones quiere llevar a cabo una reflexión sobre la docencia en la Universidad y se ha comprometido a empezar un proceso de escucha en el caso de ganar las elecciones del día 25. Nuevos grados. Villaverde apuesta por una remodelación de los grados para hacer estudios más atractivos. Teletrabajo. El Rector tiene pendiente la aprobación de un plan de teletrabajo para el personal de la entidad, que cerrará si gana.

Lovelle apuesta por la digitalización total

El catedrático pide seguir los pasos de Madrid y Cataluña para captar financiación europea

Christian García

"Soy muy exigente. Quiero eficiencia. La principal preocupación de un rector es mirar al futuro. Yo sólo me debo a la Universidad de Oviedo". Juan Manuel Cueva Lovelle, catedrático de Informática, encara el ecuador del proceso de elecciones al Rectorado de a institución académica asturiana inmerso en los actos de campaña por las facultades. En sus encuentros con el profesorado, personal no docente y estudiantado, el candidato pone el foco sobre los asuntos que, desde su punto de vista, deben ser prioritarios: agilizar la burocracia, invertir en profesorado y mejorar la oferta educativa de la Universidad.

"Hay atascos porque la gestión sigue en papel. Cualquier error en una tramitación ralentiza la labor del personal no docente", señala Lovelle, que apuesta por una digitalización "al cien por ciento" en la Universidad de Oviedo. Según comenta, el papeleo se acumula en la institución hasta niveles "nunca vistos antes". "Hace años, estábamos quemados porque se tardaba cuatro meses en gestionar una factura. Ahora se tarda nueve. Hay pilas de documentos atrasados".

Lovelle apunta también a un "problema grave" en el apartado de investigación: "Debemos buscar dinero". El catedrático señala que la Universidad tiene un déficit severo de iniciativa para captar financiación europea, aspirando únicamente a fondos regionales y nacionales, por lo que insta a seguir el ejemplo de las instituciones que logran las mayores ayudas económicas. "La mayoría de universidades que obtienen financiación europea son madrileñas y catalanas. Analicemos cómo lo hacen". Además, recalca la escasez de personal de apoyo a los grupos de investigación en la Oficina de Proyectos Europeos. "Otras universidades tienen 25 o 30 personas. Aquí sólo tenemos 2 o 3. No dan abasto", advierte.

El aspirante a rector pone el foco en la fuga de estudiantes de máster a otras universidades, en concreto a las privadas online. "Somos lo que queremos ser. Podemos ser una universidad presencial, virtual o híbrida", dice. Lovelle afirma que Asturias es "una isla sin universidades privadas", una condición que "se debe aprovechar porque no durará siempre". Y añade: "Cuando Quirón llegue a Gijón –en alusión al grupo promotor de un nuevo hospital privado–, querrán levantar una facultad de Medicina y otra de Educación. Con ellas, arrastrarán a todos los estudiantes".

Juan Manuel Cueva Lovelle Menos papeleo. El catedrático señala que la Universidad de Oviedo debe asumir la digitalización total de su gestión burocrática para agilizar los trámites administrativos y liberar al personal no docente. Más dinero. Lovelle apuesta por aprender de las universidades que logran financiación europea para impulsar la investigación. Futuro. La fuga de estudiantes a másteres online es otra preocupación clave para Lovelle, que anima a aprovechar la ausencia de centros privados para atraer alumnos a la Universidad de Oviedo.

