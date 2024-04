Lo "guay" de conocer desde dentro un crimen y cómo se resuelve

Casi mil estudiantes acudieron este miércoles al Palacio de Exposiciones y Congresos ovetense para escuchar la exposición de Cándida Vicente Templado, Jefa de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, con motivo de la IX Semana de la Ciencia. Y lo hicieron muy atentos, atraídos por "conocer cómo es el día a día y qué labores desempeña en realidad" este cuerpo en el Principado.

Muy emocionados, los estudiantes tomaron asiento entre risas y peticiones de silencio. "A través de las redes sociales nos enteramos de todo tipo de crímenes, así que es muy guay poder conocerlos desde dentro y saber cuáles son los pasos para resolverlos de verdad", dijo Adriana Robledo, estudiante de primero de bachiller del Colegio Dulce Nombre de Jesús. Junto a ella se sentó Sofía Taboada, que acudió a la charla intrigada por la trayectoria de Vicente Templado cuando le hablaron sobre ella en clase. "Este año es muy importante, tenemos que decidir qué carrera queremos estudiar para después alcanzar la nota suficiente en la EBAU, y saber que existen opciones como ésta te ayuda a plantearte qué camino quieres seguir en el futuro", expuso Taboada. "Tenía muchas ganas de venir, desde que lo propusieron en clase no he dejado de hablarlo con mis amigas", contó Marta Martínez, compañera de Robledo y Taboada en el Dulce Nombre de Jesús.

Los estudiantes del Colegio Dulce Nombre de Jesús entran al recinto. / David Cabo

Y es que al grupo de amigas le parece muy interesante también "porque desmonta el mito de que una mujer no puede llegar alto en la Policía". Una vez terminada la ponencia, entre las risas propias de la edad, valoraron seguir los pasos de Vicente Templado porque, dicen, "es una mujer a la que admiramos".

Enfocado en discernir la realidad de la investigación criminológica de lo que se muestra en las películas o series de televisión norteamericanas escucharon la ponencia Marcos García y Víctor Ferrería, estudiantes de primero de bachiller del Instituto de Educación Secundaria (IES) Astures. "Me dejó flipado que dijese que el crimen perfecto no existe, es algo que sale mucho en las series y siempre he pensado que alguien lo habría cometido en algún lugar del mundo pero hoy he aprendido que siempre hay un error así que tarde o temprano la Policía acaba pillando a los malos", apuntó García. En el asiento contiguo le acompañó Ferrería y ambos, apasionados de las intrigas policíacas, disfrutaron especialmente de las explicaciones referentes a la evolución de la forma en que se resuelven los casos. "Hoy nos parece impensable analizar un crimen sin recopilar primero las huellas que inculpen al posible criminal, es muy fuerte descubrir que no siempre fue así", explicó Ferrería.

Público asistente a la conferencia en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. / David Cabo

Con un recorrido por historia de la investigación policial que abordó desde cómo se empezaron a utilizar las huellas dactilares, hasta los métodos más recientes para atrapar al culpable que se basan en el análisis de material genético (ADN) e incluso el empleo inteligencia artificial para comparar bases de datos, Vicente Templado mantuvo a los jóvenes con los ojos y oídos abiertos a lo largo de la hora y media que estuvo sobre el escenario.

Fue sin lugar a dudas una jornada que impactó en los estudiantes, que salieron en tropel comentando aquellos aspectos que más les habían llamado la atención y planteándose opositar a Policía. "Además de lo aprendido me llevo nuevos amigos a los que además les gustan los mismos temas que a mí", celebró Raúl Cabo, alumno del IES Aramo, en referencia a García y Ferrerías, con quienes compartió asiento.