Así fue el homenaje que el Principado rindió a los primeros alcaldes de la democracia: "Hicisteis que la concordia fuese posible"

Este 19 de abril se cumplían 45 años de la elección de los primeros alcaldes de la democracia y el Principado y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) quisieron rendir homenaje a aquellos alcaldes que afrontaron un "momento trascendental" con "cordialidad, respeto, búsqueda constante de acuerdos, diálogo, sentido común y sentido práctico", en palabras del presidente regional, Adrián Barbón. En un acto "humilde y necesario", el jefe del ejecutivo antepuso ese talante de la Transición a "la polarización y la tensión que se apodera de la política; me estoy esforzando por dejar a Asturias al margen de ellas".

La presidenta de la FACC, y alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, resaltó que cuando aquellos regidores tomaron el bastón de mando "no había nada, solo necesidades, e hicieron cosas". Pérez resaltó la deuda con ellos: "Nos habéis enseñado el respeto institucional, el afán de servicio".

"Hicisteis que la concordia fuese posible", indicó Barbón, parafraseando el epitafio de la tumba del presidente Adolfo Suárez. "Fuisteis hacedores, casi artesanos de la democracia, que se consolidó a pie de calle, y de la que vosotros fuisteis pioneros", añadió. Lamentó que las fechas del 3 y el 19 de abril de 1979 (las primeras elecciones municipales y la elección de los alcaldes) "no se recuerde mucho". Aquellos primeros alcaldes se enfrentaron a situaciones nuevas. "Los funcionarios no sabían como trataros, y algunos no sabíais qué hacer con la vara de mando. Uno me contaba que ese día se había llevado dos broncas, una por no llevar corbata y otra por llegar tarde", relató Barbón.

Al acto de este viernes en Presidencia acudieron alcaldes como Pablo García Fernández, de Laviana, el de más edad, 90 años, importante figura del socialismo al que se entregará la Medalla de Asturias.

También estaba el más joven, Ricardo Suárez (PSOE), de 68 años en la actualidad, y que llegó con 23 a la alcaldía de Somiedo. "No solo eso: LA NUEVA ESPAÑA decía que también era el más joven de España", remarca este regidor que, entre 2014 y 2019 fue director general de Administraciones Locales. "Si Somiedo no era entonces el concejo más atrasado, casi. Hacían falta traídas de agua, teléfono, porque solo había tres, una farmacia, un colegio... Recuerdo haber recorrido el concejo casa por casa, el valle de Saliencia con Mino (el actual alcalde) y sacamos mayoría absoluta. Potenciamos el turismo y comenzaron a llegar montañeros y otros visitantes y enseguida se comenzó a hablar del parque natural", resumió. "Eran momentos de gran ilusión. Los vecinos se brindaban a trabajar gratis para arreglar los caminos. Había cooperación entre los ayuntamientos, la ideología no tenía importancia", añadió.

E indicó que echa de menos "que los ayuntamientos sean mayores de edad, tengan autonomía financiera y legal y se plasme en una ley de la Administración Local del Principado". Suárez tiene claro que "la crispación no nos lleva a ningún lado, los políticos deben centrarse en los problemas de la gente, deben ser más funcionales y prácticos, y dejar los enfrentamientos".

El también socialista Rogelio Alonso (Páramo del Sil, 1944) gobernó Castrillón hasta 1987, se acordó del trabajo realizado en barrios como Raíces: "No había ni un metro cuadrado de calles asfaltadas, ni equipamientos, como colegios o zonas verdes. Ahora hay dos colegios, un campo de fútbol y una gran plaza". En cuanto a la crispación, no la ve en los ayuntamientos. "Otra cosa es que no haya crítica, que es necesaria y constructiva siempre. Hay que ser un poco tolerante con la crítica: no confundir crítica con crispación y no crisparse porque te critiquen", comentó.

A Oviedo a pedir

Acudió también quien fuera alcalde de Belmonte de Miranda durante la friolera de 32 años, Roberto Pérez López (1942), que enumeró lo logros de sus ocho mandatos: "Conseguimos cosas importantes para Belmonte, como una residencia de mayores, un consultorio, carreteras, viviendas sociales, fuimos pioneros con la ‘Operación Añoranza’... ¿Cómo se conseguía? A base de venir a Oviedo a pedir", comentó. Mal no debió hacerlo, puesto que le hicieron Hijo Predilecto el año pasado. "La crispación la veo mal. Siempre nos llevamos bien en los ayuntamientos. Esta tensión de ahora me saca de quicio", confesó.

Enrique Baquero (La Cobertoria, 1951) fue el primer alcalde democrático de Lena con 28 años. Dice que cuando fue nombrado alcalde era la segunda vez que entraba en el ayuntamiento. "La primera fue para tallarme para ir a la mili. Tuvieron que ir enseñándome dónde eran los despachos", contó. Su diagnóstico de la realidad política actual no puede ser peor: "Había muy buena relación entre los diferentes grupos del ayuntamiento. No había estos enfrentamientos de ahora. Es una pena que se haya perdido el consenso. Se velaba por el interés del ciudadano. Ahora todo el mundo anda especulando cómo atraer la atención".

