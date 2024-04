¿Qué es un Área de Colaboración Intermunicipal? La primera se plantea para los Valles del Trubia y los alcaldes se muestran cautos

Cautela y hechos concretos. Es lo que exhiben y reclaman los cuatro alcaldes de los Valles del Trubia (Quirós, Santo Adriano, Proaza y Teverga) a la Consejería de Ordenación del Territorio para impulsar la que será la primera Área de Colaboración Intermunicipal (ACI) de Asturias, una nueva figura que busca facilitar el acceso de los consistorios más pequeños a la contratación de servicios de forma conjunta para abaratar su coste.

No compiten ni sustituyen a las veteranas mancomunidades, sino que la Consejería que dirige Ovidio Zapico (IU) quiere que las complementen, pues las nuevas ACI no requieren de una estructura administrativa o política, por lo que no es necesaria la creación de un nuevo ente. Son agrupaciones voluntarias de un mínimo de tres ayuntamientos con una relación vía convenio adaptable a cada caso, que está siendo actualmente redactado y que se espera que esté listo en los próximos meses.

Precisamente los alcaldes de los Valles del Trubia quieren esperar a conocer el contenido del convenio para dar el paso y formar la ACI, si bien tienen claro que su prioridad es que se arregle la Senda del Oso, uno de los principales recursos turísticos de Asturias y para el que llevan años reclamando apoyo regional para su mantenimiento.

La idea del Principado es que los municipios de Quirós, Teverga, Proaza y Santo Adriano podrían constituir la primera ACI para contratar, en un primer momento, los servicios de recogida de basuras y la digitalización de los contadores de agua, pudiendo en un futuro extenderlo a otras áreas, como el mantenimiento de las carreteras o de la Senda del Oso.

"Se han hecho dos intervenciones importantes en la ruta, y agradecemos el esfuerzo al Principado, pero no está en condiciones óptimas. Si se busca que Asturias sea un destino cicloturista, esta, que es la principal senda, tiene que estar mejor, y el Principado no puede estar al margen. Se necesitan aportaciones continuas para que el mantenimiento sea el mínimo", explica a este periódico Adrián Gayo, alcalde de Teverga perteneciente a IU-IAS.

"Es necesaria una actuación integral en el firme y otras medidas de protección. Después tendría sentido hablar de una ACI para su mantenimiento", añade su homólogo en Proaza, el popular Fernando Figaredo.

A la espera de una solución para la senda, para lo cual los ediles de los cuatro concejos esperan poder reunirse con las consejerías de Turismo o Fomento, considerarán la propuesta de conformar la ACI para otros asuntos. "Somos municipios pequeños con presupuestos no muy amplios, y todo lo que sea una pequeña ayuda es buena idea. Tenemos que reunirnos los cuatro para ver qué incluir, y después trasladaremos al Principado nuestra decisión", detalla Elvira Menéndez, edil socialista de Santo Adriano. En la misma línea opina el alcalde de Quirós, Rodrigo Suárez, de IU-IAS, que indica que "no está nada confirmado, pero sería una colaboración que nos permitiría acceder a más recursos".

Los alcaldes confían en que el resultado de la elaboración del convenio pueda arrojar luz sobre el marco jurídico de actuación que permita su desarrollo. A la espera de lo que suceda en los Valles del Trubia, la Consejería continuará presentando las ACI, que podrían tener acceso a otras fuentes de financiación, como los Fondos Europeos.

Narcea y Oriente

El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz, se reunirá esta semana con varios concejos del occidente del entorno del río Narcea, y la semana siguiente, con las Peñamelleras y Ribadedeva. Como incentivo inicial para la creación de estas áreas, el Gobierno de Asturias ofrece entre el 25% y el 30% del coste mientras dure la colaboración. "El objetivo es que, una vez acostumbrados y conocidas las economías de escala que permiten contratar conjuntamente, sean los propios ayuntamientos los que mantengan estas áreas de colaboración", explican en la Consejería.

Suscríbete para seguir leyendo